Более 20 локальных площадок! В Минске анонсировали мероприятия ко Дню Победы

Беларусь готовится ярко и масштабно отметить День Победы. Во всех регионах страны запланированы тематические концерты, исторические реконструкции, выездная торговля. В городах и селах готовят праздничную афишу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице главная концертная площадка развернется у Дворца спорта. Здесь пройдет программа «Дорогами памяти», где выступят известные белорусские артисты. А хедлайнером станет российский исполнитель Олег Газманов. Также гостей ждут ярмарка и исторический квест. Гуляния начнутся в 10 утра. В полдень пройдет общенациональная минута молчания, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

У нас в Лошицком парке запланирована большая реконструкция историческая. «Школа молодого бойца», которая будет работать с 12 до 7 часов вечера. Завершением наших всех праздничных мероприятий будет яркий красочный фейерверк. В этом году он запланирован на площадках у «Чижовки-Арены», в парке имени Павлова, в сквере «Старостинская Слобода», на набережной Дроздов, Национальная библиотека.

В День Победы во всех районах Минска откроются более 20 локальных площадок, где пройдут концерты и памятные мероприятия. Обширная программа запланирована и на 10 мая.