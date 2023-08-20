Жатва – вдохновение для творчества. Какие арт-объекты и блюда изготавливают из урожая?

Новости Беларуси. Для белорусов сельское хозяйство – это не только про намолоты, цифры и доходы. Это еще и источник вдохновения. Из соломы создают шедевры народного творчества, которыми каждый год заполняются наши поля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Красиво, со смыслом, а главное солома, потраченная на искусство, возвращается в оборот. Зимой эти фигуры пойдут на корм.

Баталии за урожай между экипажами отцов и сыновей. Как проходят будни героев жатвы? Кстати, встречаются такие аграрные арт-объекты не только в Беларуси. Японские фермеры тоже знают толк в этом деле и устраивают даже отдельный фестиваль, где каждый может построить фигуру из соломы. Ну, у нас апогей уборочной – это «Дажынки». Они проходят по осени, когда все основные работы завершены.

Галина Буро, корреспондент:

После комбайнов на поле идут пресс-подборщики, оставляя за собой красивые желтые рулоны. Кстати, по их количеству можно судить об урожайности поля. И здесь невооруженным глазом видно, что белорусы будут с хлебом, животные – с кормами и подстилками. А еще такой соломенный материал вдохновляет творческих натур.

Иван Аврамук, рамщик сельхозпредприятия «Достоево»:

Солому добывали старым дедовским способом. Серпами, косами, вязали в снопочки. Связать снопочки – полбеды. А найти правильный ракурс!

Он заставил аистов парить над землей. Три недели труда, чтобы добиться эффекта невесомости. Сваренный вручную каркас, отборная солома – к самой необычной фигуре приложило руку все хозяйство. Иван Петрович – рамщик. Да-да, человек, который изготавливает на пилораме стройматериалы. Но это по трудовой, а вот в душе – художник. Два года назад пришел в хозяйство «Достоево» и талант раскрылся. Иван Аврамук:

Гордость за себя, за людей с которыми я работаю. Негатива сейчас много у нас, очень много. А вот этого – красоты, прекрасного – не хватает.

Ради прекрасного – простой ответ большого человека. А все начиналось с первой скульптуры – быка. Ивану Петровичу пришлось освоить и мастерство барбера, чтобы выстричь идеальную форму. Фигуры большие и малые вырастают на полях к «Дажынкам». На тех полях, которые заботливо убрали.

Вадим Пернач, директор сельхозпредприятия «Достоево»:

Уборка заканчивается. Люди хотят отдохнуть, хотят праздника, хотят приподнятого настроения. Это очень важно поддерживать такие моменты. Замечаешь, что радуются этому даже те, кто к сельскому хозяйству отношения не имеет.

А вот караваи «на миллион» из муки нового урожая со всех уголков Беларуси займут место во Дворце Независимости, пишет Telegram-канал «Пул Первого». Надпись «Первый каравай от первого региона» себя оправдала. Его вручили Александру Лукашенко во время «западной инспекции». Брестская область первой в стране взяла миллионный рубеж.

– Это наш хлеб!

– Все-все хлеб?

– Все-все хлеб, абсолютно.

– Не шоколад коричневый?

– Это весь труд, который на поле создают хлеборобы наши.

– Даже страшно притрагиваться!

Произведение хлебного искусства появилось благодаря команде брестских пекарей. Инна Качаловская четверть века колдует с тестом. Скромный мастер, на счету которого больше тысячи караваев. Для эксклюзивного экземпляра муку из нового урожая, после помола, выдерживали не менее семи дней. Еще неделю создавали шедевр.