«За своего Президента я готов умереть». Григорий Азарёнок пообщался с членами Молодёжного парламента

Рубрика Григория Азаренка «МЫ!» в программе «Неделя» на СТВ. О тех, кто строит, созидает и защищает Беларусь. Что такое Молодежный парламент?

Григорий Азаренок, СТВ:

Никита, Молодежный парламент – что это такое? Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Это общественный консультативный совет, который осуществляет свою деятельность на общественных началах. В него входит 138 представителей из каждого уголка нашей страны. Это молодежь в возрасте от 18 до 31 года. И она представлена абсолютно в каждой территориальной единице нашей страны. Это каждый район, каждый город областного подчинения, областной центр. И надо отметить, что это очень большая возможность, потому что в первом созыве Молодежного парламента было 70 человек на всю страну, а сейчас 138. Поэтому перспективы большие, мы растем, наше представительство расширяется. Чем больше ответственности, тем больше возможностей. Григорий Азаренок:

У людей представление, что парламент – это те, кто заседают и делают законы. А что делает Молодежный парламент? Ведь представить, чтобы молодежь сидела и корпела над какими-то бумажками, сложно. Молодежи нужен какой-то движ, есть он у вас? Никита Рачиловский:

Движ есть. Надо отметить, что мы всегда находимся рядом с нашими коллегами-парламентариями. Это члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, местные органы власти в каждом районе и также в городе. Мы видим, как происходят заседания, как принимается бюджет, как принимаются законопроекты, как происходят личные приемы граждан, определенные мероприятия как районного уровня, так и республиканского уровня. Нужно отметить, что все сессии, которые происходят в Совете Республики, в Палате представителей всегда осуществляются с участием членов Молодежного парламента. Мы видим, как происходит законотворческая деятельность, как происходит принятие законов на самом высоком уровне. Потому что мы знаем, что сначала закон принимается в Палате представителей, потом одобряется в Совете Республики и лишь потом Президент его подписывает. Мы видим с нуля, как идет этот процесс, как происходят заседания рабочих групп, профильных комиссий, экспертных советов. Какие были критерии, какая была критика, какие были доработки. И потом видим итоговый отшлифованный документ, как он поступает на стол к Президенту. Мы видим все аспекты, которые там учитываются, как подключается экспертное сообщество. Этим самым мы прокачиваем себя как молодых парламентариев, а также прокачиваем ту молодежь, которая есть в регионах. Чтобы они понимали, как быть молодым парламентарием, чтобы они готовились к электоральной кампании и для того, чтобы они могли грамотно представлять и понимать, чем живет их население. Члены Молодежного парламента представлены во всех сферах жизнедеятельности нашего общества

Григорий Азаренок:

Но вы же не готовите, скажем так, молодых чиновников? Люди постоянно в движении. Это не то, что собрались и сидим вместе с парламентом. Это работающая молодежь, учащаяся молодежь. Совершенно другой формат работы, без отрыва от производства, не в пробирке вы их выращиваете. Люди реально от земли, от жизни? Никита Рачиловский:

Люди действительно от земли, от жизни. Каждую кандидатуру делегирует местный Совет депутатов. То есть нельзя написать заявление и вступить в Молодежный парламент. Тебя должны именно делегировать, а делегируют решением президиума местного Совета депутатов. Надо отметить, что все 138 человек относятся к категории трудящейся молодежи, у нас нет студентов. У нас молодежь от 18 до 31 года. Если есть студенты, то это заочная форма получения образования. И если есть студенты, они еще совмещают это с какой-то формой работы. Поэтому все ребята представлены абсолютно во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Это образование, здравоохранения, в целом социальный сектор, реальный сектор, экономика, охрана правопорядка, общественные организации. Конечно, это и торговля, в том числе и частные компании. Григорий Азаренок:

В своей молодежной среде, среди своих сверстников они не становятся белыми воронами? Пока кто-то занимается учебой, а кто-то прожигает жизнь (молодежи это свойственно), они уже идут к государству и говорят: государство, это я, давай вместе работать. Нет разрыва со своим поколением?

Никита Рачиловский:

Безусловно, нет, потому что все – это молодые ребята. Средний возраст в Молодежном парламенте – 26 лет. Они, имея жизненный опыт, рабочее место, уже видят какие-то определенные процессы, которые еще молодым ребятам придется пройти. Поэтому получается процесс «равный обучает равного». Они говорят вместе, они думают вместе. Они не приходят, никого не учат, они никого не наставляют. Они создают доверительный разговор, как говорится, без галстуков, чтобы молодежь понимала: это не какие-то молодые чиновники, которые оторвались от земли. Это ребята, которые хотят заниматься парламентской деятельность. Они выбрали для себя именно парламентский путь. Им интересно законотворчество, им интересна работа с населением, им интересна благоустраивать свое общество и приносить ему пользу сквозь призму парламентской деятельности. У нас огромное количество молодежных организаций, структур. У нас есть БРСМ, «Белая Русь», большое количество партий. Но кому интересна не только общественная работа, приносить пользу своей стране, кому интересно делать это сквозь призму парламентской деятельности, выбирают путь молодого парламентария. И старается сделать так, чтобы его делегировали в наш Молодежный парламент. Григорий Азаренок:

Казалось бы, наше государство держится на традиционных постулатах, оно прославляет труд, превозносит рабочего и крестьянина, военного, врача и учителя. И те, кто пытаются нашу молодежь зомбировать, эти все змагары, вся эта нечисть, они же говорят: совок, скучно, молодежи нужен лакшери, кайф, чилл, движ, Зыба, еще что-то такое, клубы и так далее. А как вы привлекаете, чем? Никита Рачиловский:

Мы привлекаем своими проектами, тем доверием, которое у нас. У нас есть доверие Натальи Ивановны Кочановой. У нас есть доверие парламента. И ребята видят, как мы работаем с ними напрямую. Чтобы работать напрямую с такими людьми, нужно большое доверие, большая отдача от тебя лично на благо общества. И ребята видят, что у них есть возможности, у них есть рычаги, инструменты, чтобы приносить пользу на таком высоком уровне. И они, смотря на наши мероприятия, наши посещения парламента, на другие активности, традиционные наши проекты в том числе, видят, что у ребят есть своя идеология, своя парламентская линия, своя поддержка. И попасть в эту среду было бы очень хорошо. Попасть на Зыбу любой дурак может, там много ума не нужно. А чтобы попасть на заседание в парламент, это еще нужно постараться. Нужно, чтобы ты оказался заинтересованным лицом, ты был грамотно подкован, у тебя была эрудиция, кругозор, чтобы этим заниматься. И хотя бы элементарные рамки приличия должны соблюдаться. То есть случайный человек туда не попадет. И они понимают, что туда попал человек, кому небезразлична судьба своей страны. Не только общества потребителей, жить ради себя, чтобы кайфануть. Они видят, что это ребята, кто готов тратить личное время на общественных началах безвозмездно, как волонтер, как альтруист, как меценат отдавать себя, свое время, свои ресурсы на благо страны, они этим заряжаются. Поэтому мы подаем пример, на основании которого молодежь заряжается. И Наталья Ивановна Кочанова неоднократно говорила, что для нее самый главный показатель работы Молодежного парламента – это когда она приезжает в регионы, к ней подходит молодежь и спрашивает: а как попасть в Молодежный парламент? «За своего Президента я готов умереть и мои ребята тоже»

Григорий Азаренок:

Какую-то часть молодежи в свое время свели с ума. Хотя мы предупреждали, Наталья Ивановна Кочанова предупреждала, мы помним это обращение: нам не нужна война, белорусы. Но тогда многие не услышали, сейчас они в тюрьмах. Они совершили правонарушение, они отбывают наказание. Вы в своей молодежной среде думали какую-то программу не то что бы реабилитации, а какого-то подхода к ним, чтобы начать с этой оступившейся молодежью, чтобы исправить. Потому что есть понятие пенитенциарная система, которая действует по-своему. А есть понятие – исправление через все общество. Вы думали про это? Никита Рачиловский:

Когда мы встречаемся с молодежью, всегда просим администрацию, чтобы там были не только активисты, не белые воротнички – 30 человек сидело. А чтобы, по возможности, весь актовый зал был забит людьми, как говорится. Чтобы среди них были все слои данного учреждения образования, потому что мы часто видим, как к нам сажают активистов, заготовленные вопросы. И уже мы говорим только со своими, а нам нужно говорить с теми… Григорий Азаренок:

Комиссаров агитируете за советскую власть. Никита Рачиловский:

Мы агитируем за то, чтобы всегда сидела молодежь, общалась с нами. Чтобы не создавать эту показуху, приехали мы, сидят активисты. Посадите, наоборот, тех, кто нестабильный, кто под вопросом, кто имеет оппозиционные взгляды, кто еще не определился. Так пусть он нам задаст вопрос. Мы на него ответим. Пусть даже вопрос будет провокационный, зато он его задаст. Григорий Азаренок:

Это лучше, чем он задаст его на улице, и ему ответ даст омоновец.

Никита Рачиловский:

Безусловно. Ему эти ответы даст Telegram-канал, на который он подписан. Ему там дадут поддержку, его там поймут, примут с теплом. А мы их, получается, от себя отгоняем. И, конечно, они на нас обижаются. Думают: а, там элитка собралась, закрылись, между собой общаются, а с нами боятся, не хотят общаться. Они уже себя чувствуют вторым сортом, чувствуют, что на них это клише. И на них уже стоит крест. Поэтому мы не должны ни в коем случае этого показывать. Приезжаем – сажайте самую сложную молодежь. Почему бы и нет? Я, честно, этому только радуюсь, когда есть разная молодежь. Я буду только рад провокационному вопросу, потому что я пойму, что передо мной живая, реальная молодежь, которую что-то беспокоит, а не просто активист, которому заранее дали вопрос, он его спрашивает. И будет кивать, поддакивать. Пусть лучше вопрос будет про СВО, про наши выборы, пусть будет про протесты. Мы дадим грамотные ответы, потому что мы помним все те события. Мы знаем, как еще официальных результатов выборов не были, а молодежь и поколения постарше стали выходить на улицу. Это уже безграмотность, уже полное хулиганство. Мы им все расскажем, по полочкам расставим, по часам, по минутам, как это все происходило. Кстати, после этих разговоров у многих появляется сознание, они узнают то, о чем они не знали, потому что еще в это время в школе учились. Мы приходим, рассказываем и они, оказывается, понимают, как вообще складывалось впечатление. Потому что в Telegram-каналах оппозиционных про это не напишут, а мы им расскажем. Григорий Азаренок:

Пропаганда врага говорит нам: власти осталось ну 10, ну 15 лет, а вам-то жить еще 50, 60, вы молодые, мол, мы ж придем, всех вас порежем. Минимум – Гаага, максимум – перевешаем всех на столбах. Почему молодежь не боится? Никита Рачиловский:

Может, есть такая молодежь, которая боится. Я таких ребят, если честно, не знаю. Но могу говорить за себя, за своих коллег, которые есть в Молодежном парламенте. Во-первых, пусть попробуют к нам прийти, что-то сделать, чтобы что-то свергнуть, чтобы молодежь и наше правительство поставить на колени. Во-вторых, если вдруг каким-то образом сложатся их фантазии грязные и так случится, что молодежи придется отвечать за действия нынешней власти, то мы ответим. С удовольствием ответим, мы не убежим. Григорий Азаренок:

Ответим так, что мало им не покажется. Никита Рачиловский:

Если надо, я скажу без лишнего пафоса, пусть история меня рассудит, за своего Президента я готов умереть и мои ребята тоже. Тут ничего страшного нет. Как жизнь сложится, так она и будет складываться. Но мы прекрасно понимаем, что мы сделаем все возможное, чтобы, во-первых, у них этого не получилось. А, во-вторых, мы до последней капли крови будем стоять за свою страну. И точно живыми они нас не возьмут. Почему наладчик станков решил заниматься общественной деятельностью?

Григорий Азаренок:

Станислав, кроме Молодежного парламента у вас есть рабочее место. Где работаете? Станислав Семенов, председатель Комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Конечно, наладчик станков с ЧПУ, ОАО «Гомсельмаш». В Молодежном парламенте никто не освобожден по своему месту работы. Мы все исполняем свои обязанности конкретно на общественных началах, за нас поручились наши районные и городские советы депутатов и делегировали нас в Молодежный парламент. Григорий Азаренок:

Почему наладчик станков решил заниматься общественной деятельностью? У молодежи всегда максималистские планы: изменить мир, спасти страну и так далее. Что хотите вы? Станислав Семенов:

Почему я решил когда-то заниматься общественной деятельностью, потому что для меня пример – это конкретно депутаты местного самоуправления. Потому что это люди, которые выполняют свои обязанности без отрыва от основного места работы, денежных средств за это не получают. Это сельские, районные, городские и областные. И конкретно люди живут проблемами своих соседей по улице, если это, допустим, сельский депутат. Если это районный, то соседи по целому поселку. Если областной, то, допустим, полрайона. И еще по численности населения. Они конкретно работают в реальном секторе экономики, в медицине, в образовании. Мы смотрим на них и, естественно, так же хочется помогать людям, опыт интересен этот. И, в принципе, допустим, моя Комиссия в Молодежном парламенте по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления, мы сегодня занимаемся молодежными советами по всей стране. Они все созданы у нас. И конкретно помогаем в каждом районе, в городе областного подчинения есть наш представитель. И если у него происходят какие-то заминки в деятельности или какая-то помощь нужна, совет, члены нашей комиссии координируют, мы выходим на главное управление идеологической работы и по делам молодежи, на районные, городские, областные советы депутатов и конкретно помогаем решить ту или иную задачу. Либо, допустим, межрегиональную встречу между молодежными советами провести. Ребята выходят с такими инициативами. У нас недавно было и пять молодежных советов вместе. Приехали, посмотрели, на каком уровне работа организована, допустим, в том же соседнем районе. В этом и смысл Молодежного парламента, чтобы каждый мог увидеть другой район, в каждом уголке страны мог перенять положительный опыт и конкретно использовать у себя в работе с молодежью. «Что такое Беларусь, кто такой ваш Президент? Как вы ответите?»