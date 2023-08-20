Баталии за урожай между экипажами отцов и сыновей. Как проходят будни героев жатвы?

Новости Беларуси. В стране продолжается уборочная. По последним данным Минсельхозпрода, в закромах уже более 6 миллионов тонн зерна – это общий намолот. Рапса собрали более 930 тысяч тонн. А урожай зерновых, колосовых и зернобобовых составил к этому моменту больше 5,5 миллиона тонн. Надо отметить, что жатва приближается к финишу. С полей убрано около 85 % этих культур, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие хозяйства по югу страны уже завершили этот этап уборочной. В Витебской и Могилевской областях финиш ожидается ближе к концу следующей недели. На неделе наша Галина Буро отправилась в аграрную разведку к комбайнерам, а заодно оценила и масштабы сельхоз творчества.

В пищеблоке ни минуты отдыха. Обеды надо приготовить на полсотни людей – почти как на свадьбу! Но повар Марина Данильчик улыбается: это привычные будни в агрофирме «Старый Дворец».

Борщ из свеклы. У нас работники любят борщи. Она, с материнской заботой, можно сказать, вскормила уже не одно поколение механизаторов. А сейчас, когда сделали реконструкцию пищеблока и купили новое оборудование, и вовсе: не работа – мечта!

Марина Данильчик, повар филиала «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:

Есть с чем сравнить и сказать, что жизнь намного лучше стала. Я не буду льстить, но я вижу это. И я за то, чтобы вот в таких прекрасных условиях работаем.

А пока закипает борщ, время жать. Молодой руководитель совсем не шутит, заявляя, что в уборочную практически живет на работе. Агронормы по тритикале знает на зубок.

– Можно убирать.

– Твердое?

– Твердое.

Удивительно, но факт: в 26 лет он стал у руля сельхозпредприятия, которое к тому моменту уже перешло под опеку «Гродноэнерго». Ранее убыточное хозяйство оживало, становилось на ноги, и на молодого амбициозного директора семь лет назад сделали ставку. Напоминание об этом он хранит до сих пор.

Святослав Ковальчук, директор филиала «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:

Вот такой традицией было – это передача зерна в таком мешке золотом. Как сказали: вот нужно приехать, этот мешок открыть и посеять урожай. И вот ты будешь получать хороший урожай.

И каждый год он приумножает свое зерно, только уже в полях. Средняя урожайность по хозяйству – 78 центнеров с гектара, озимый тритикале и вовсе под 90, пшеница – 80 – на них и делали упор. А ведь погода потрепала нервы не на шутку.

Помогает семья. Вот же она, прямо на хлебной ниве. 20-летний брат зоотехник в этом же хозяйстве, в страду пересел в комбайн, помощником, а за рулем инженер агрофирмы Дмитрий Антухевич. Тоже решил поработать на уборке.

Дмитрий Антухевич, комбайнер филиала «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:

Понимаем друг друга с полуслова даже с закрытой кабиной – он на улице, только жестами, пальцами немного показал, уже знает что и куда идти делать.

Владислав Ковальчук, помощник комбайнера «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:

На сегодня мы намолотили 1 500 тонн зерна и порядка 500 тонн рапса. Есть куда стремиться! Это наш первый год, поэтому дай Бог, чтобы на следующий год мы показали еще лучше результат!

А дальше больше. Их полевые конкуренты – родные отцы на соседних красных машинах. Такие совсем не тургеневские, а хлебные «Отцы и дети». Борьба за тоннаж зерна нешуточная: молодость против опыта, но все же экипаж сыновей – безоговорочный лидер.

Галина Буро, корреспондент:

Вы их догоняете или они вас? Виктор Антухевич, комбайнер филиала «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:

Нет, я их догоняю.

Анатолий Ковальчук, комбайнер филиала «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:

Работал в соседнем хозяйстве, покуда пришел, сын руководителем стал, но и решил уже помогать сыну на земле.

Кстати, это первый за последние годы молодежный экипаж в хозяйстве. Тенденция хорошая. Надо поддержать рвение – парням доверили новенького алого красавца отечественного производства – первый сезон этот комбайн в деле. Доверие все оправдали. Владислав Ковальчук:

Мы уже подходим к концу уборочной кампании и практически всю уборочную компанию без поломок прошли, ничего такого серьезного, ни дня не простояли.

Солнце в зените, время обеда. Он абсолютно бесплатный для всех работников хозяйства. Доставка прямо в поле. – Вкусно?

– Ну, конечно! А по-другому не бывает!

Тем временем на убранных полях озимой пшеницы, так сказать, не отходя от жатки, вновь сеют озимые, теперь здесь будет рапс. Сеялка только с завода, лишь третий день в деле, а уже показывает класс.

Иван Гудач, главный агроном филиала «Агрофирма «Старый Дворец» предприятия «Гродноэнерго»:

Сеялка 12-метровая, что позволит сократить сроки сева. Раньше у нас была шестиметровая сеялка. То есть, срок сева затягивался, а теперь мы планируем посеять в оптимальные агрономические сроки.

О такой технике когда-то могли только мечтать – вспоминает жительница деревни Вороны Мария Мартен. Ей уже исполнилось 89 лет. Кстати, сегодня. В далекие годы она своими руками жала серпом колосья в хозяйстве «Старый Дворец». Труд очень тяжелый, но уважаемый.

Мария Мартен, жительница деревни Вороны:

Бярэш за зярно. Яно ж высокае, за сцеблi бярэш i гэтаю рукою жнеш. Дзень – як пажнеш, ноччу рукi балелi.