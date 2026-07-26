Дипломатия, которая работает. Глеб Лапицкий рассказал о феномене «Славянского базара»

35 лет, тысячи артистов и миллионы зрителей. «Славянский базар» давно стал больше, чем просто музыкальный фестиваль. Каждый год он привлекает гостей из десятков стран, открывает новые имена, а город превращает в большую творческую площадку. В чем феномен «Славянского базара?» Что фестиваль дает Витебску и чем планирует удивлять своих гостей дальше? Об этом поговорили с гостем программы «Сенат» Глебом Лапицким, членом Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, генеральным директором Центра культуры «Витебск».

Завершился юбилейный XXXV «Славянский базар». Каким он получился в этом году и что запомнилось вам больше всего? Глеб Лапицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Действительно он был юбилейный. Всегда, когда что-то завершается, начинается новое. Но сегодня это небольшая часть грусти, потому что разъехалось огромное количество друзей, людей. Некоторые просто приезжали артистами и стали нам друзьями. Много с кем встретились вновь на нашей площадке. Это очень здорово, потому что этот фестиваль был действительно масштабным, юбилейным. 52 страны-участницы – впервые у нас принимало участие такое количество стран, более 8 000 аккредитованных участников фестиваля. Мы побили рекорды по смотрению в интернете, по количеству стран в конкурсе. Сегодня самый главный наш рекорд, что 35 лет при поддержке нашего Президента мы без единого года пропуска проводим этот фестиваль. Когда весь мир бушует, здесь собираются 52 страны, практически треть всего мира, они приезжает сюда, чтобы присоединиться к нашему девизу «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Очень много можно говорить сейчас о геополитике, о том, что сделано. Но Беларусь показывает, что не надо говорить, надо просто брать и делать.