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Их связала общая цель! Стали известны все победители Международного Минского триатлона

26 июля 2026 13:54
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В столице завершился большой спортивный праздник. Стали известны все победители заключительного дня Международного Минского триатлона. Позади у спортсменов изнурительные километры дистанции вплавь, на велосипеде и бегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для спорта нет границ! Пообщались с первыми финишерами Международного Минского триатлона.

Их связала общая цель! Стали известны все победители Международного Минского триатлона-2

В 2026 году спортсмены впервые имели возможность преодолеть самую длинную дистанцию в 226 километров. Так называемый Ironman, или «Железный человек», покорился российскому атлету Кириллу Кравченко за 8 часов 44 минуты и 22 секунды. Для него это личный рекорд, которому могут позавидовать многие соперники. 

Ранее Кирилл уже становился победителем минских соревнований, преодолев тогда расстояние в 113 километров. На этот раз данную дистанцию быстрее всех осилил другой спортсмен из России – Денис Крестин. 

Подробнее смотрите в видео.

# Спорт Беларуси # Рекорды

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