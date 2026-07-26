Их связала общая цель! Стали известны все победители Международного Минского триатлона

В столице завершился большой спортивный праздник. Стали известны все победители заключительного дня Международного Минского триатлона. Позади у спортсменов изнурительные километры дистанции вплавь, на велосипеде и бегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году спортсмены впервые имели возможность преодолеть самую длинную дистанцию в 226 километров. Так называемый Ironman, или «Железный человек», покорился российскому атлету Кириллу Кравченко за 8 часов 44 минуты и 22 секунды. Для него это личный рекорд, которому могут позавидовать многие соперники.

Ранее Кирилл уже становился победителем минских соревнований, преодолев тогда расстояние в 113 километров. На этот раз данную дистанцию быстрее всех осилил другой спортсмен из России – Денис Крестин.