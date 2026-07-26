Доверие немцев к власти канцлера Фридриха Мерца окончательно исчерпало себя. Сегодня, 26 июля, Мюнхен стал эпицентром народного гнева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сотни демонстрантов вышли на улицы с требованием немедленной отставки правительства.

Люди заявили, что с таким канцлером им и враги не нужны. Они также напомнили о трагических уроках истории и призвали никогда не воевать с Россией. Немцы возмущены тем, что их правительство вкладывает колоссальные средства в оборону за счет обычных граждан, фактически милитаризуя страну.

Волна недовольства прокатилась и по Берлину, где к стенам канцелярии была принесена петиция за роспуск правительства. Она уже собрала полмиллиона подписей. Демонстранты требуют выхода из НАТО и ликвидации иностранных военных баз. Не стихают и акции у завода Rheinmetall, где люди блокируют предприятие, протестуя против превращения автозавода в оружейный цех.