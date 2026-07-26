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В Германии сотни демонстрантов требуют отставки правительства

26 июля 2026 14:02
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Доверие немцев к власти канцлера Фридриха Мерца окончательно исчерпало себя. Сегодня, 26 июля, Мюнхен стал эпицентром народного гнева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сотни демонстрантов вышли на улицы с требованием немедленной отставки правительства. 

Люди заявили, что с таким канцлером им и враги не нужны. Они также напомнили о трагических уроках истории и призвали никогда не воевать с Россией. Немцы возмущены тем, что их правительство вкладывает колоссальные средства в оборону за счет обычных граждан, фактически милитаризуя страну. 

Волна недовольства прокатилась и по Берлину, где к стенам канцелярии была принесена петиция за роспуск правительства. Она уже собрала полмиллиона подписей. Демонстранты требуют выхода из НАТО и ликвидации иностранных военных баз. Не стихают и акции у завода Rheinmetall, где люди блокируют предприятие, протестуя против превращения автозавода в оружейный цех. 

В Германии сотни демонстрантов требуют отставки правительства-2

На этом фоне деятельность канцлера сегодня вызывает отторжение у 77 % граждан. По их мнению, политика Фридриха Мерца за год его правления лишь ускорила распад социальных гарантий страны. Чтобы хоть как-то удержать систему на плаву, канцлер добился повышения пенсионного возраста до 70 лет. Мерц также заставляет немцев возвращаться к полной занятости, ужесточая правила оплаты больничных. 

Даже внутри собственной партии канцлера зреет масштабный бунт. В попытке подавить недовольство депутатов Мерц анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но попытка перезагрузить сломанный механизм власти, по оценкам аналитиков, лишь ускорит отставку самого канцлера.

# Фридрих Мерц # Германия # Протесты

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