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Белорусские парламентарии встретились с международными наблюдателями

27 января 2025 17:18
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В Палате представителей прошла встреча с председателем Панафриканского парламента. Беларусь получила статус наблюдателя в этой организации. И сегодняшний диалог – продолжение договоренностей, достигнутых в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские парламентарии встретились с международными наблюдателями-2

Стороны определили для себя конкретные шаги по взаимодействию. В планах активно развивать межпарламентское сотрудничество.

Белорусские парламентарии встретились с международными наблюдателями-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Непосредственно в Беларуси проявляются африканскими государствами серьезный интерес в плане развития не только политических, но и экономических контактов. Площадка достаточно мощная. Штаб квартиры находится практически недалеко от Претория, в Йоханнесбурге. 

Мы будем иметь возможность быть участниками проводимых сессий, и с трибуны этой организации доводить свою информацию по различным проблемам международной обстановки.

Обсудили на встрече и участие группы международных наблюдателей от Панафриканского парламента в избирательной кампании нашей страны. Участники миссии отмечают, что белорусское избирательное законодательство соответствует мировым стандартам. А опыт проведения выборов африканские коллеги планируют применять у себя на Родине.

# Игорь Сергеенко # Международное сотрудничество

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