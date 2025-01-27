Белорусские парламентарии встретились с международными наблюдателями

В Палате представителей прошла встреча с председателем Панафриканского парламента. Беларусь получила статус наблюдателя в этой организации. И сегодняшний диалог – продолжение договоренностей, достигнутых в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны определили для себя конкретные шаги по взаимодействию. В планах активно развивать межпарламентское сотрудничество.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Непосредственно в Беларуси проявляются африканскими государствами серьезный интерес в плане развития не только политических, но и экономических контактов. Площадка достаточно мощная. Штаб квартиры находится практически недалеко от Претория, в Йоханнесбурге.

Мы будем иметь возможность быть участниками проводимых сессий, и с трибуны этой организации доводить свою информацию по различным проблемам международной обстановки.

Обсудили на встрече и участие группы международных наблюдателей от Панафриканского парламента в избирательной кампании нашей страны. Участники миссии отмечают, что белорусское избирательное законодательство соответствует мировым стандартам. А опыт проведения выборов африканские коллеги планируют применять у себя на Родине.