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Александр Вольфович и Николай Патрушев встретятся в Москве

21 сентября 2022 07:11
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Еще одна важная встреча пройдет 21 сентября в Москве. Развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности обсудят секретари совбезов Беларуси и России – Александр Вольфович и Николай Патрушев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович и Николай Патрушев встретятся в Москве-1

Кроме того, под руководством их заместителей будут проведены консультации по линии аппаратов советов безопасности двух стран. Подобные мероприятия проходят ежегодно. Они охватывают широкую повестку и нацелены на всестороннее укрепление стратегического партнерства Беларуси и России.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Вольфович # Николай Патрушев # Фотофакт

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