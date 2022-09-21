Александр Вольфович и Николай Патрушев встретятся в Москве

Еще одна важная встреча пройдет 21 сентября в Москве. Развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности обсудят секретари совбезов Беларуси и России – Александр Вольфович и Николай Патрушев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, под руководством их заместителей будут проведены консультации по линии аппаратов советов безопасности двух стран. Подобные мероприятия проходят ежегодно. Они охватывают широкую повестку и нацелены на всестороннее укрепление стратегического партнерства Беларуси и России.