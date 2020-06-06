Жаловались на холод? Теперь можно на жару. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Беларусь придёт долгожданное тепло. Столбик термометра превысит +25, рассказали в программе «Плюс-минус» . В понедельник погоду в стране будет определять атмосферный фронт из Западной Европы. А к середине недели в страну придут атмосферные фронты и тёплые неустойчивые воздушные массы с юго-запада Европы.

Матвей Четырко, ведущий инженер-синоптик Белгидромета:

После не по сезону холодного начала лета, наконец-то, погода начала меняться. С юго-западными потоками в атмосфере к нам поступает более тёплая воздушная масса средиземноморского происхождения. В результате чего не территории Беларуси продолжится рост температур, но они будут сопровождаться дождями.

В воскресенье территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферного фронта, который придёт к нам с Западной Европы. На большей части Гродненской и Брестской областей, а на остальной территории местами пройдут дожди кратковременного характера, в дневные часы прогремят грозы. Температура воздуха в ночные часы +10 +17, а днём +21 +27.

В понедельник преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, порывистый ветер. В середине недели территория Беларуси окажется в ещё более тёплой воздушной массе, поступающей с нижней Волги. Так что по юго-востоку республики местами мы ожидаем 30-градусной отметки. И в течение недели во многих районах республики будут идти грозовые дожди.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам