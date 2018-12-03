Саша Немо носит «Марко»: какую обувь и аксессуары предлагает белорусский холдинг

Мода – циклична, переменчива, своеобразна. И нынешняя осень – прекрасный повод подумать про обновление своего имиджа. Одна из главных деталей любого стильного лука – обувь. Ведь, как говорится, какой ботинок – такой и след. Оставить яркий отпечаток в памяти окружающих поможет обувь «Марко».

Белорусский бренд сегодня знают на всей территории СНГ. А для жителей нашей страны продукция обувного холдинга давно стала синонимом качества, удобства и долговечности. Строгая классика, повседневный кэжуал, статусный премиум – ежегодно «Марко» предлагает своим покупателей более 2 000 новых моделей, сохраняя при этом вечные обувные хиты. В основе непрерывного развития ассортимента – современные технологии, инновационные материалы, а кроме того креативные дизайнерские и конструкторские решения. Свою пару найдёт каждый ценитель добротного облачения для ног, а уж многообразие выбора в магазинах «Марко», что говорится, на любой вкус, цвет и бюджет.

В советские времена обувь шили на среднестатистическую ногу, без учёта высоты подъёма, ширины ступни и полноты ноги. Поэтому популярностью она не пользовалась. Люди буквально грезили чем-то заграничным. Желание удовлетворялось редким появлением югославских или чешских брендов. Несмотря на дороговизну импорта, с полок сметали всё, даже не тратя время на примерку.

Обувной дефицит остался далеко в прошлом, а продукция холдинга «Марко» с каждым годом всё активнее захватывает бастионы доверия покупателей. 2018 год не стал исключением. Производитель основательно подготовился к осенне-зимнему сезону. Модели новой коллекции прямо сейчас красуются на полках фирменных и универсальных магазинов страны. Максим Терешенков, заместитель директора по сбыту производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:

Основу коллекции составляет обувь в стиле кэжуал. Это основной покупатель. Конечно же, большую часть занимает классическая обувь, мужская, женская. Есть линейка обуви «Марко сити стайл» с верхом из современных синтетических материалов. И естественно мы не забыли о наших самых маленьких покупателях. Это дети, для которых мы представляем обувь под брендом «Сан Марко». Один из бриллиантов коллекции – классическая мужская обувь. Специалисты холдинга по праву считаются экспертами в этом направлении. Ведь с производства изделий для сильной половины и начиналась история знаменитого предприятия. Нетрудно заметить, что даже на логотипе бренда, заглавная буква «М» выполнена в виде мужского полуботинка.

Всем, кто не понаслышке знает, что такое стиль, стоит обратить внимание на линейку статусной обуви «Премьер». Ручная финишная отделка придает каждой паре уникальный внешний вид, а качество исполнения не уступает мировым брендам. Между тем, в зимнем ассортименте на первое место выходят такие стилистические линии как «кэжуал» и «кэжуал-актив». Каждая пара отвечает главным мужским требованиям – надёжность и практичность.

Отличительными чертами популярной обуви в этом сезоне стали сочетания цветов и многослойные подошвы. Впрочем, утеплиться смогут и поклонники кедовой темы, и любители ботинок в стиле «тимбер», и приверженцы спортивного образа жизни. Максим Терешенков:

Это запатентованная итальянская технология. Каждая пара обуви комплектуется специальным ключом, который позволяет привести шипы в рабочее положение и продолжить движение по обледенелой дороге.

Сегодня обувь «Марко» занимает почётное место в гардеробе белорусских мужчин. Преподаватели, спортсмены, врачи, предприниматели. В фирменных магазинах компании можно встретить представителей любых возрастов и профессий. Неслучайно сюда зашел и известный артист отечественной эстрады – Саша Немо. В поисках обновок «звезда» белорусской сцены уделяет внимание самым разным стилям. Не скупясь на комментарии в процессе примерки, первой проходит тест от певца – кэжуал-модель. Саша Немо, певец:

Неожиданно. Кажется, знаете, такая массивная обувь, но как к себе домой. Следующие в списке – осенние ботинки в стиле «Тимбер». Саша Немо:

На повестке дня осень, поэтому я, зайдя в отдел, где стояли подобные модели, выбрал себе такую. В последнее время достаточно универсальный вариант. Я езжу по стране и каждый раз доказываю, что у нас есть хорошие артисты. Вот вы мне сегодня доказали, что у нас есть хорошая обувь, которую делают у нас в стране! Дальше больше. Приятно удивленный качеством, ценой и комфортом, Саша Немо решает оценить спортивные новинки от бренда «Spоtter» – еще одно направление обуви «Марко». Саша Немо:

У нас сейчас страничка спортстайла, любимого моего. Будем миксовать. Это у нас футбольный вариант. А это такой стиль «пройтись по райончику». Во-первых, я очень уважаю белорусского производителя, во-вторых, это действительно нормальный продукт, это действительно удобно и комфортно. Но все же классика – есть классика. «На десерт» певец оставил ботинки из коллекции «Премьер». Саша Немо:

Я не сильно фанат классической обуви, но тем не менее очень часто приглашают на мероприятия, где подразумевается именно такой стиль. Однако именно эта пара и запала в душу артисту Саша Немо:

Как было в фильме: хорошие сапоги – надо брать!

И забрал! Именно с коричневыми ботинками из серии «Премьер» довольный Саша Немо покинул магазин. Другая сторона медали «Марко» – женская обувь. Ботфорты, ботильоны, полусапожки. Ключ к сердцам модниц в этом сезоне – сочетание инновационных материалов и современные идеи декора. Максим Терешенков:

Вопреки распространенному мнению о том, что обувь должна быть только из натуральных материалов, мы предлагаем отличную обувь с верхом из синтетических материалов. К примеру, данная модель выполнена из бордовой микрофибры в сочетании с нескользящей подошвой из термоэластопласта. Является отличным выбором на предстоящую осень. А вот на предстоящую зиму дизайнеры «Марко», помимо проверенных временем кожаных сапог, рекомендуют обязательно дополнить свой образ оригинальными новинками а-ля «северный стиль». Максим Терешенков:

Это модель женских полусапожек – выполнена из натурального нубука и специальная выделка натурального меха, который называется дабл-фэйс. Позволяет носить, как в завышенной конструкции полусапожек, так и с стильным отворотом, как обычные зимние ботинки.

В центре внимания продукция бренда «BRAVO». Эта обувь – коллаборация роскошной кожи, оригинальной отделки, инновационных технологий и последних веяний моды. Мастера «Марко» всегда в курсе того, что происходит на мировой фэшн-арене и очень умело адаптируют свои модели под высокий стиль. Что говорить, обувь каждой новой коллекции находит своё место в модных показах белорусских дизайнеров.

Виктория Острова, стилист:

Можно найти достаточно большое количество белорусских современных моделей. Например, модель с достаточно высоким голенищем. Очень интересный каблук и фактура кожи. Удобная обувь для тех, кто любит спортивный стиль – она яркая, чёрно-белая и в то же время лаконичная. Не обделили вниманием и самых маленьких покупателей. В новой коллекции модельеры приготовили теплые комфортные модели, которые спасут детские ножки от холода, ветра, мороза и влаги.

Но и здесь не без эксклюзива. Сапожки для девочек украшают принты, бахрома, детали из меха и современная фурнитура. А маленьким стилягам понравятся глубокий протектор, яркий рант и брутальный характер обуви.

Максим Терешенков:

При разработке новой коллекции детской обуви особый акцент был сделан на функциональность. Незаменимым решением в осенне-зимнюю погоду являются так называемые «дутики». Это легкая, непромокаемая и теплая детская обувь. Приятным бонусом для ценителей качества и комфорта станет система скидок. Прямо сейчас всю круглосезонную обувь можно купить на 20%, а демисезонную на 10% дешевле. Также в подарок – самая уютная пара для ваших ног. Впрочем, для тех, кто уже не первый год щеголяет в «Марко» это далеко не самый главный аргумент в пользу покупки очередной пары. Опрос покупателей: – Тут очень много молодёжных вариантов обуви. – Она качественная, полностью натуральный мех, натуральная кожа. Модель современная. И цена, я бы сказала, что она не сильно дорогая. – В подарок дали тапочки. Сегодня холдинг «Марко» – это один из топовых представителей обувной промышленности во всем СНГ. Подтверждением тому – многочисленные награды, в числе которых две золотые и три серебряные медали в национальном конкурсе «Бренд года». А совсем недавно предприятие представило свою продукцию на 43-й выставке-ярмарке BelTexIndustry-2018, где в очередной раз доказало свою уникальность, получило положительные отзывы от иностранных коллег и самые лестные комментарии от первого лица концерна «Беллегпром».

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Достаточно успешное предприятие, которое сегодня на слуху. Оно сегодня – один из лучших брендов страны. И причём этот бренд прирастает. Немаловажная шестерёнка огромной машины под названием «Марко» – Витебский меховой комбинат. После 5-летней реконструкции, закупки нового оборудования и глобальной модернизации предприятие готово радовать белорусов верхней одеждой и головными уборами из натуральных материалов. Ежегодно комбинат будет перерабатывать 300 тысяч шкур овчины и 250 тысяч шкур пушнины, плюс кому всему, обеспечит рабочими местами 308 человек. Пока же в фокусе всех модников и модниц – новая меховая коллекция. Для мужчин – полупальто, куртки и бомберы. Для женщин выбор ещё богаче.

Татьяна Ефремова, дизайнер:

Коллекция представлена для очень большого возрастного диапазона. Может прийти молодая девушка и найти себе актуальную вещь, и может прийти респектабельная дама, и также выбрать для себя что-то подходящее. Норка, каракульча, лиса, песец. В этом году как никогда в тренде одежда-трансформер для женщин. Норковое пальто с дождевиком и шубы-трансформеры: новинки от «Марко» Проще говоря, шуба с лёгкостью может стать жилеткой, а пальто, в котором ещё утром вы спешили на работу, к вечеру превратится в элегантную косуху. И это далеко не все «фишки» дизайнеров.

Татьяна Ефремова:

В погоду, которая, как говорится, около 0, вы можете надеть уютное меховое пальто, и в случае дождя, быть актуальным, накинув на него плащ-дождевик.

К слову, в производстве головных уборов и шарфов используются те же материалы, что и для верхней одежды. А значит, за качество и комфорт переживать не приходится.

Но куда без аксессуаров. Еще один паззл в мозаике успеха «Марко» –предприятие «ВитМа». Здесь создают ремни, кошельки, бумажники, портмоне и, конечно же, сумки. Натуральная или искусственная кожа, классика или кэжуал – вопрос вкуса. Но именно эти изделия лишний раз подтверждают правдивость выражения «красота – в деталях».

Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «ВитМа»:

Есть коллекции для молодёжи, есть коллекции для женщин статусных, есть коллекции для спортивных людей. По стилевому направлению сумки тоже очень разнообразные. Чтобы любая женщина или любой мужчина могли подобрать себе сумочку и по размеру, и по своему статусу, и по цвету, и по сезону. Производство пока небольшое, в месяц выходит порядка 2 тысяч сумок. Поэтому любой покупатель может быть уверен в своей неповторимости. Ещё один приятный момент для «Витмы» – возможность капсульного выпуска продукции. Светлана Грищенко:

Большое значение имеет то, что мы находимся в холдинге и имеем возможность выпускать совместные коллекции. Каждый покупатель, пришедший в магазин «Марко», может подобрать себе к обуви сумочку. Практически из такого же материала или такого же цвета.

Международные связи Сегодня «Марко» – это целая империя обувной промышленности. Белорусский бренд ежегодно экспортирует более полутора миллионов пар любой сложности, фасонов и цветов. На карте поставок отмечены: Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Эстония, Латвия, Литва и Израиль. Кроме того, в планах холдинга уже в следующем году запустить сразу два совместных предприятия в Узбекистане с проектной мощностью более одного миллиона пар обуви в год.

Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Будем продавать свою технологию на узбекском рынке. И это тоже показатель уровня наших предприятий белорусских. И это опыт. Когда-то мы брали опыт с немецких предприятий – сегодня уже мы имеем такую возможность поделиться своими технологиями с предприятиями других республик.

Любой проект лучше всего можно всего можно оценить по цифрам. И статистика «Марко» радует глаз. В Беларуси за холдингом 37% индустриального рынка. Сеть магазинов насчитывает 80 точек во всех регионах страны. А за один год с конвейера гиганта выходит более 5 миллионов пар обуви.