Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск

Новости Беларуси. Уникальный крест и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской привезли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальный крест и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской привезли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они находятся в Храме-памятнике в честь Всех Святых и пробудут здесь до мая для поклонения верующих.
Протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода:
Была привезена очень важная святыня из Элистинской и Калмыцкой епархии. Привезены мощи Матроны Московской и мученика и целителя Пантелеимона. Мощи в православной церкви дают нам такой импульс подумать о жизни тех святых, которые на протяжении всей истории церкви по-своему искали исполнение этой заповеди: быть святыми, потому что свят Господь Бог наш.
Среди доставленных в Минск святынь – крест-мощевик, хранящий частицу Ризы Господней – фрагмент одежды Иисуса Христа, а также мощи двух десятков святых.