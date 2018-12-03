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Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск

03 декабря 2018 14:37
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Новости Беларуси. Уникальный крест и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской привезли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск-1

 Они находятся в Храме-памятнике в честь Всех Святых и пробудут здесь до мая для поклонения верующих.

Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск-4

Протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода:
Была привезена очень важная святыня из Элистинской и Калмыцкой епархии. Привезены мощи Матроны Московской и мученика и целителя Пантелеимона. Мощи в православной церкви дают нам такой импульс подумать о жизни тех святых, которые на протяжении всей истории церкви по-своему искали исполнение этой заповеди: быть святыми, потому что свят Господь Бог наш.

Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск-7

Среди доставленных в Минск святынь – крест-мощевик, хранящий частицу Ризы Господней – фрагмент одежды Иисуса Христа, а также мощи двух десятков святых.

# Православные в Беларуси # общество # Протоиерей Алексей Васин # Фотофакт

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