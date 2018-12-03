Мощи Матроны Московской и Пантелеимона привезли в Минск

Новости Беларуси. Уникальный крест и ковчеги с частицами мощей великомученика и целителя Пантелеимона и блаженной Матроны Московской привезли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они находятся в Храме-памятнике в честь Всех Святых и пробудут здесь до мая для поклонения верующих.

Протоиерей Алексей Васин, клирик Всехсвятского прихода:

Была привезена очень важная святыня из Элистинской и Калмыцкой епархии. Привезены мощи Матроны Московской и мученика и целителя Пантелеимона. Мощи в православной церкви дают нам такой импульс подумать о жизни тех святых, которые на протяжении всей истории церкви по-своему искали исполнение этой заповеди: быть святыми, потому что свят Господь Бог наш.