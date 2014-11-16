Мосты в Минске: от Хлусового на улице Богдановича до соединяющего с Островом слез

Минские мосты. Исторически они связывали берега Свислочи и соединяли части города. Сегодня на набережных реки можно увидеть целое ожерелье мостов из разных эпох. Это и энергия города с потоком транспорта, и наши любимые места для романтических свиданий и прогулок, наши объятия, мечты, замочки молодоженов. Арки над водой, несомненно, талисманы города и отличные объекты для фотосессий.

Один из старейших мостов Минска находится между Верхним городом и Троицким предместьем.

Посреди нескончаемого движения и шума на улице Богдановича трудно представить, что на этом месте мост был и много веков назад, правда, тогда – деревянный, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В народе его в шутку называли Хлусовым. Дело в том, что на улице Зыбицкой, которую во времена Российской империи знали, как Торговую набережную, находилось много дорогих лавок, и работали специальные приказчики, которые не только расхваливали товар своих хозяев, но и умудрялись обманут, силой навязать его минчанам. Отсюда и символичное название – Хлусов мост – которое жило в народе до середины прошлого века.

Современный мост отличает необычная архитектура. Любоваться ею в вечерних отражениях воды можно бесконечно.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Спустившись под мост, мы можем увидеть красоту инженерного решения: большие пролеты, соединяющие два берега, и четыре пролета. Между ними находятся по три колонны. Они создают определенный ритм и определенную красоту.

Один из старожилов в семействе столичных мостов находится в Лошицком парке. Бетонная плита, шумная дамба и галерея замочков здесь были не всегда.

В далекие XVIII-XIX века, когда владельцами усадьбы были Прушинские-Любанские, вход в имение был не там, где сейчас и улица Маяковского, а как раз со стороны этого моста, современного проезда Чижевских. В то время он был деревянный. Хозяин усадьбы переезжал через реку и отправлялся в имение.

На акварелях Юзефа Пешки можно увидеть Лошицу конца XIX века именно с этой точки.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

У него была другая функция. Он разделял не реку и реку, он разделял реку и пруд, который был создан владельцами усадьбы. Пруд был известен рыбой, которую там разводили, гуляниями на берегу. Поэтому место было очень красивое. Оно и сейчас красиво именно своей линией берега.

Известная открытка старого Минска – вход в Губернаторский сад, ныне парк Горького. Черно-белая аллея словно источает аромат времени. Сегодня это место, где заканчивается улица Карла Маркса и начинается вход в любимый парк детства.

Легкая арка, площадка для пешеходов и отличная перспектива на Свислочь. Мост на этом месте был всегда, пусть и в другом виде, и именно с него начиналось знакомство с садом.

У этого моста – свои философия и индивидуальность.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Чем он необычен? Тем, что если мы посмотрим на него и чуть поднимем глаза вверх, мы увидим купол цирка. Это создает такую невидимую связь. И в этом философия и идея архитектора.

В киноленте Ричарда Викторова 60-х годов «Любимая» можно увидеть этот пешеходный мост деревянным.

Кстати, именно в 60-е годы началась активная планировка парка. Перед архитекторами стояла задача максимально сберечь природный рельеф.

Отдельная тема – мостики. И, действительно, молодые архитекторы постарались на славу.

Сегодня Парк Горького – увлекательное путешествие по мостам, большим и маленьким, плоским и арочным, с разными рисунками литья и особенными ограждениями.

К примеру, кружевная дуга за планетарием. Этот мост всегда собирает много фотомоделей и детей. Он органично вписался в рельеф.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Молодые архитекторы придумывали различные сюжеты, различные темы. Был музыкальный мостик, где в ограждения вплетались ноты музыкальные. Они таким образом придавали какой-то яркий колорит этому мосту. Чем он интересен? Тем, что сохранился с конца 60-х годов. Казалось бы, что можно придумать в ограждении моста? Вертикали, которые держат ритм, между ними небольшие элипсообразные элементы, расположенные в определенном ритме, таком музыкальном, они придают особый интерес к этому мосту.

Мост на улице Пулихова был здесь с 30-х годов прошлого века. И хоть основная функция его транспортная, дизайн этого моста впечатляет не меньше декоративных сооружений в парках.

Зеленое ограждение с элегантным фризом и декоративным орнаментом. Посмотрите: вертикальные опоры завершают необычные элементы, которые напоминают то ли цветок лотоса, бутон, то ли шишку и придают особый колорит. Отделка из грубого гранита, рваная фактура камня, игра цветотени делают мост массивным и брутальным.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Здесь мы видим, что отделка выполнена даже так же, как и на фасадах зданий по проспекту Независимости, характерно для архитектуры 60-х годов. Такое членение на так называемые русты. Все подчинено основному такому требованию архитектуры: прочность, польза, красота.

Ажурное чугунное литье, богатый декор – балюстрада, приглашающая в парк Горького и парк имени Янки Купалы.

Мост недалеко от площади Победы – один из самых ярких и привлекательных в городе. Здесь можно пройти под глубокими арками и вдохновиться архитектурой.

Как две сцены из разной жизни – динамичный проспект сверху и загадочная тишина внизу. Фонари по вечерам делают мост особенно праздничным. Кстати, первоначально освещение было совсем другим. Это можно увидеть на открытках Минска 60-х годов.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

В этом месте был деревянный мост, но он проходил немножко ниже: он шел около первой электростанции Минска. Но после войны, когда делалась реконструкция центральной части, когда город возрождался, мост приподнялся, изменилось несколько направлений центральной улицы. И авторам этого моста является архитектор Баданов. На опорах, внимательно приглядевшись, мы можем увидеть звезды, которые тоже были элементом времени советского периода.

Еще один мост-достопримечательность. Он соединяет Троицкое предместье с Островом слез, где в 80-е годы установили памятник в память о воинах, погибших в Афганистане.

Трагичная история диктует и совершенно иную пластику моста. Большой пролет, грубое ограждение. Мощение из булыжного камня – как отголоски истории XIX века из жизни старого Минска. Мост и остров создают единый ансамбль и украшают одно из самых живописных столичных мест.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Надо не забывать, что наш город богат историей человека. И каждый мост (в XIX веке, в XVIII), по каждому мосту ходили те или иные личности, те или иные люди, которые создавали город, которые оставили записи о нем, которые играли в театрах. Поэтому каждое наше соприкосновение с мостом, с поверхностью моста – это соприкосновение с теми людьми, которые по нему прошлись.