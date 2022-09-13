«Жалеют деньги на собственных детей». Что делать, если бывший муж не платит алименты?

Статистика неутешительна – большинство браков распадаются. Люди расходятся и зачастую делают это не мирно, а со скандалами. Если развестись с супругом можно, то с детьми нет. Ведь дети вне зависимости от обстоятельств нуждаются и в папе, и в маме. Но взрослые порой об этом забывают и превращают ребенка в средство для манипуляций. О том, как этого не допустить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Зачастую разводятся не только люди обеспеченные. Мне кажется, обеспеченным как раз таки проще найти общий язык в вопросе алиментов. А есть те, которые, скажем так, жалеют деньги на собственных детей, будем называть вещи своими именами. Что такое алименты, как их правильно определять? Что говорит закон по поводу алиментов?

Алеся Милибошко, заведующая сектором отдела принудительного исполнения Октябрьского района г. Минска:

Да, бывают не всегда обеспеченные люди. Как правило, к нам поступают исполнительные документы, где должники просто не работают и не хотят. Наталья Надольская:

Или приносят какие-то липовые справки, что у него зарплата 100 рублей? Алеся Милибошко:

Да, либо приносят какие-то справки, либо специально трудоустраиваются на такую работу, чтобы исчислялся маленький процент заработной платы, просто был небольшой, на своего ребенка. Как правило, взыскатели, то есть женщины, приходят к судебному исполнителю и возмущаются: «Как так – он не может платить алименты на своего ребенка? Почему вы его не можете заставить работать или найти работу?» Объясняешь, что мы не занимаемся трудоустройством таких граждан, потому что сам должник должен обратиться в центр занятости, если он не работает, либо самостоятельно трудоустроиться. Последствия появляются, если человек не работает. Взыскатель, если должник более трех месяцев не будет перечислять, платить либо сам добровольно как-то вносить эти деньги, может обратиться с заявлением в РУВД о привлечении его к уголовной ответственности по статье 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Либо судебный исполнитель сам может написать представление, в РУВД направить, чтобы сотрудники внутренних дел рассмотрели и провели проверку: действительно уклоняется этот человек от уплаты алиментов или нет.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если человек не работает, есть какая-то минимальная сумма, которую он должен выплачивать? Алеся Милибошко:

Да, сейчас, с изменением законодательства, установлены размеры на одного ребенка, на двоих и на троих и более детей. Если неработающий должник, с него на одного ребенка взыскивается 50 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, на двоих детей – 100 % бюджета прожиточного минимума и на троих и более детей – 150 %. Ранее, до этих изменений, взыскивались алименты на ребенка: 25 % на одного, на двух – 33 % и на троих и более – 50 %. Но этот размер исходил из средней заработной платы по республике – то есть разница.