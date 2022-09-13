Теряет образец традиционной модели. Сможет ли ребёнок после развода родителей в будущем создать крепкую семью?

Статистика неутешительна – большинство браков распадаются. Люди расходятся и зачастую делают это не мирно, а со скандалами. Если развестись с супругом можно, то с детьми нет. Ведь дети вне зависимости от обстоятельств нуждаются и в папе, и в маме. Но взрослые порой об этом забывают и превращают ребенка в средство для манипуляций. О том, как этого не допустить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Шерснева : Как сделать так, чтобы у ребенка потом сложилась своя семья, хорошие отношения, если у него этот образец и модель сейчас?

Надежда Цыркун:

Трудно по теории вероятности. Потому что, если 50 % разводов, то какова вероятность, что встретятся те, у которых родители не разводились? История вопроса за последние 120 лет – Первая мировая, революции, Великая Отечественная, перестройки. Семьи рушатся. Поэтому, если мы хотим жить долго и счастливо, нам надо крепить изнутри семью всеми возможными средствами. Потому что крепкая семья – залог успешного и крепкого государства. Семья разрушается в виде вбросов информационных. Если мы посмотрим любой зарубежный фильм, там точно будет что-то между супругами. Сразу показывают: подростки трудные – это вбрасывается. Когда показывают жизнь подростка за рубежом: «Тебе 12 лет, секса не было. Что же ты так? Ты еще волосы не покрасил. Что же ты так?» Внедряется. И размываются устойчивость и крепкость, которые идут от родителей.