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Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?

18 сентября 2022 18:36
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Новости Беларуси. Санкционная политика в отношении Беларуси потребовала переориентации транспортных потоков. Задача номер один: наращивать объемы перевозок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главный экспортный груз – калийные удобрения, и объемы его транспортировки только растут. А вот часть подвижного состава (минераловозы) для транспортировки по железной дороге калийных удобрений осталась в Украине. Над созданием нового состава в 2022 году активно поработает Могилевский вагоностроительный завод. «Беларуськалий» заключил с предприятием контракт, который загрузит завод работой на два года вперед.

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-1

Первый вагон могилевского производства в этом в этом цеху собрали 18 лет назад. Это был контейнер для перевозки минералов. Его появление на свет можно сравнить с чудом. Ведь работникам предприятия пришлось совершить настоящую техническую революцию и организовать работу производственных площадей с нуля.

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-4

Андрей Прокопенко, директор Могилевского вагоностроительного завода:
В момент образования завода вагоны подвижного состава в Республике Беларусь не производились. Они все закупались в России и Украине. Несколько лет назад было принято решение построить данное предприятие в Республике Беларусь для обеспечения основных потребителей («Беларуськалий», Белорусская железная дорога) собственным подвижным составом.

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-7

Старт был нелегким. Первое время вопрос «Быть или не быть Могилевскому вагоностроительному заводу?» стоял очень остро. Кризис 2014 года здесь вообще вспоминают с горечью. За полгода завод выпустил всего шесть вагонов. Для сравнения: сейчас на рельсы здесь ставят четыре в сутки. Но руки тогда не опустили, выстояли, предприятие сохранили. И если начиналось производство с выпуска одной модели универсального полувагона по лицензии украинского вагоностроительного завода, то сегодня с помощью конструкторского бюро предприятие имеет широкий модельный ряд – 11 видов вагонов, что позволяет ориентироваться на самых разных покупателей

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-10

Вот-вот на рельсы встанет 12-я модель. Заказчик – «Беларуськалий». Казалось бы, вагон и вагон. Что еще и придумать? В новом минераловозе изменится механизм разгрузки. Груз не будет слеживаться и разъедать конструкцию.

Благодаря новой конструкции, двухвальной, гораздо легче будет осуществляться открытие вагона, выгрузка. То есть уже не требуется усилие двух человек, как было ранее, достаточно одного человека с небольшим ломом, где длина – не более 800 миллиметров, которым в состоянии открыть без каких-либо усилий.

Подход к созданию грузового состава очень серьезный. Ведь если хоть один из вагонов подведет в дороге, то беды не миновать.

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-13

Юлия Мычка, корреспондент:
Перед тем как вагоны отправятся в свой первый настоящий рейс, он проходит долгий путь испытаний. Он длится почти год. Его растягивают, засыпают грузом, соударяют с другим. И все это для того, чтобы быть уверенным в его безопасности на железной дороге.

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-16

На сайте предприятия внушительный список незакрытых вакансий. Особенно нужны хорошие сварщики, такие сегодня на вес золота. Заказы есть – были бы руки, объясняет директор. На завод охотно берут молодых людей. Только этим летом приняли три десятка молодых специалистов. Евгений Каленкевич – самый юный сотрудник предприятия. Он работает только третий день и сегодня самостоятельно красит свой первый вагон.

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-19

Евгений Каленкевич, маляр Могилевского вагоностроительного завода:
Встретили хорошо, обучают отлично. Мне очень нравится моя работа, потому что ко мне приходят железные голые вагоны и я одеваю их в одежду красивую. И смотрятся они отлично.

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-22

Время санкционного давления здесь пережили без истерик. Вероника Матькова, которая фактически выдает вагонам паспорта, в своей работе изменений не почувствовала.

Юлия Мычка:
Санкции на себе почувствовали?

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-25

Вероника Матькова, маляр Могилевского вагоностроительного завода:
Нет, у нас хорошо. Зарплата хорошая, не обижают. Понятно, что, чтобы что-то заработать, нужно поработать – просто так никто не заплатит.

Из-за санкций предприятие потеряло перспективный украинский рынок, куда поставляла ряд своей продукции, где раньше закупала часть деталей.

Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?-28

Андрей Прокопенко:
К нашему счастью, аналогичная продукция как металлопрофиль, так и основная комплектация (рама, балка, габаритное литье), производится в Российской Федерации. С помощью головного предприятия, БелАЗа, торгового дома БелАЗ, мы наладили партнерские отношения с российскими производителями. В принципе, все комплектации и товаропроводящие сети мы достигли того уровня, что и год назад. То есть наличие в настоящий момент каких-либо проблем с комплектацией по производству грузовых вагонов мы не имеем.

В новых условиях логистика транспортных перевозок изменилась. Например, в России сегодня уже переизбыток своих вагонов. Сейчас рынок начал оживать, выстраиваются новые цепочки по перевозке грузов, и Могилевский завод начал получать первые запросы по ценообразованию от Азербайджана и Казахстана, а значит, стук колес белорусских вагонов тише не станет.

# Предприятия Беларуси # общество # Юлия Мычка # Андрей Прокопенко # Евгений Каленкевич # Вероника Матькова # Фотофакт

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