Заказы есть – были бы руки. Какие вакансии на вес золота для Могилёвского вагоностроительного завода?

Новости Беларуси. Санкционная политика в отношении Беларуси потребовала переориентации транспортных потоков. Задача номер один: наращивать объемы перевозок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главный экспортный груз – калийные удобрения, и объемы его транспортировки только растут. А вот часть подвижного состава (минераловозы) для транспортировки по железной дороге калийных удобрений осталась в Украине. Над созданием нового состава в 2022 году активно поработает Могилевский вагоностроительный завод. «Беларуськалий» заключил с предприятием контракт, который загрузит завод работой на два года вперед.

Первый вагон могилевского производства в этом в этом цеху собрали 18 лет назад. Это был контейнер для перевозки минералов. Его появление на свет можно сравнить с чудом. Ведь работникам предприятия пришлось совершить настоящую техническую революцию и организовать работу производственных площадей с нуля.

Андрей Прокопенко, директор Могилевского вагоностроительного завода:

В момент образования завода вагоны подвижного состава в Республике Беларусь не производились. Они все закупались в России и Украине. Несколько лет назад было принято решение построить данное предприятие в Республике Беларусь для обеспечения основных потребителей («Беларуськалий», Белорусская железная дорога) собственным подвижным составом.

Старт был нелегким. Первое время вопрос «Быть или не быть Могилевскому вагоностроительному заводу?» стоял очень остро. Кризис 2014 года здесь вообще вспоминают с горечью. За полгода завод выпустил всего шесть вагонов. Для сравнения: сейчас на рельсы здесь ставят четыре в сутки. Но руки тогда не опустили, выстояли, предприятие сохранили. И если начиналось производство с выпуска одной модели универсального полувагона по лицензии украинского вагоностроительного завода, то сегодня с помощью конструкторского бюро предприятие имеет широкий модельный ряд – 11 видов вагонов, что позволяет ориентироваться на самых разных покупателей

Вот-вот на рельсы встанет 12-я модель. Заказчик – «Беларуськалий». Казалось бы, вагон и вагон. Что еще и придумать? В новом минераловозе изменится механизм разгрузки. Груз не будет слеживаться и разъедать конструкцию.





Благодаря новой конструкции, двухвальной, гораздо легче будет осуществляться открытие вагона, выгрузка. То есть уже не требуется усилие двух человек, как было ранее, достаточно одного человека с небольшим ломом, где длина – не более 800 миллиметров, которым в состоянии открыть без каких-либо усилий. Подход к созданию грузового состава очень серьезный. Ведь если хоть один из вагонов подведет в дороге, то беды не миновать.

Юлия Мычка, корреспондент:

Перед тем как вагоны отправятся в свой первый настоящий рейс, он проходит долгий путь испытаний. Он длится почти год. Его растягивают, засыпают грузом, соударяют с другим. И все это для того, чтобы быть уверенным в его безопасности на железной дороге.

На сайте предприятия внушительный список незакрытых вакансий. Особенно нужны хорошие сварщики, такие сегодня на вес золота. Заказы есть – были бы руки, объясняет директор. На завод охотно берут молодых людей. Только этим летом приняли три десятка молодых специалистов. Евгений Каленкевич – самый юный сотрудник предприятия. Он работает только третий день и сегодня самостоятельно красит свой первый вагон.

Евгений Каленкевич, маляр Могилевского вагоностроительного завода:

Встретили хорошо, обучают отлично. Мне очень нравится моя работа, потому что ко мне приходят железные голые вагоны и я одеваю их в одежду красивую. И смотрятся они отлично.

Время санкционного давления здесь пережили без истерик. Вероника Матькова, которая фактически выдает вагонам паспорта, в своей работе изменений не почувствовала.



Юлия Мычка:

Санкции на себе почувствовали?

Вероника Матькова, маляр Могилевского вагоностроительного завода:

Нет, у нас хорошо. Зарплата хорошая, не обижают. Понятно, что, чтобы что-то заработать, нужно поработать – просто так никто не заплатит. Из-за санкций предприятие потеряло перспективный украинский рынок, куда поставляла ряд своей продукции, где раньше закупала часть деталей.