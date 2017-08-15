Земная мечта космического человека: Олег Новицкий привез всю свою семью в Брестскую крепость

Новости Беларуси. 15 августа в Брестской крепости встречали космонавта Олега Новицкого. Примечательно, что сюда, в это памятное место, летчик приехал вместе с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как признался потом сам космонавт, привезти своих родных на героическую землю было его мечтой. В Бресте облачно, но с прояснениями. А это значит, что сегодня увидеть Брестскую крепость можно не только тысячам туристов на земле, но и единицам – в космосе. Погода, безусловно, благоволит и тем, и другим.

Хотя к другим, или особенным, космонавт Олег Новицкий себя никогда не относил. По прилету «ракетой» примчался в родные места. А на вопрос, как быстро вернуть тонус после 197 дней на орбите, отвечает не раздумывая.

Олег Новицкий, космонавт:

Спорт, здоровое питание белорусское – вот и все. Космонавт из Беларуси первым поднял в космос наш флаг и сделал оттуда уникальные ночные снимки Минска, Бреста и других городов. Запечатлеть и Брестскую крепость, к сожалению, помешала погода. Поэтому после посадки, несмотря на плотный график встреч, решил обязательно приехать, всей семьей.

Олег Новицкий, космонавт:

Захотелось показать уже в таком более сознательном возрасте ужасы войны, героизм наших людей, советских еще. Когда защищали эти земли, несмотря ни на что. Хотя Красная армия отступила довольно далеко. И, мне кажется, это важный момент в воспитании ребенка, как будущей личности, как гражданина. Чтобы знать действительно историческую правду.

О подвигах защитников Брестской крепости старшая дочь космонавта Яна Новицкая до этого слышала из книг да одноименного фильма, снятого здесь же. А вот энергетику героической земли почувствовала впервые.

Яна Новицкая, дочь Олега Новицкого:

Когда находишься здесь, я ходила по музею, меня мурашки пробирали, слезы на глаза наворачивались. Потому что люди такое пережили, такое вынесли. Это такие смелые, сильные люди, что с трудом верится, что такие бывают. Сам же Олег Новицкий вспоминает, как бродил между этими крепостными казармами еще будучи молодым летчиком, только мечтавшем о космосе. Было это больше 15 лет назад. Но даже сейчас, с высоты нескольких сотен дней налета в космосе, по-прежнему убежден.

Олег Новицкий, космонавт:

Несомненно, им было намного труднее, чем нам сейчас. Несмотря на полеты, длительные экспедиции. Все-таки война это есть война. Тем более зная неспокойную обстановку в мире, действительно понимаешь, как хрупок мир, как нужно его беречь. А заветный снимок из МКС обещает раздобыть если не к 1000-летию города, то, возможно, к полувековому юбилею мемориального комплекса. На одну только подготовку к полету уходит два года.