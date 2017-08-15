Осторожно, грибы! Симптомы отравления и правила оказания первой помощи

Грибной сезон набирает обороты. Как сделать, чтобы сбор грибов приносил только радость? Ведь даже всем хорошо известные лисички бывают ложными. А значит, очень опасными для здоровья человека. Что предпринять при первых признаках отравления грибами, рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» врач-токсиколог, заведующий токсикологическим отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Андрей Богдан.



Андрей Богдан, врач-токсиколог, заведующий токсикологическим отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Первые симптомы при отравлении грибами проявляются спустя 1-3 часа – это те грибы, которые воздействуют только на желудочно-кишечный тракт. Если это ядовитый гриб, первичные симптомы возникают спустя 6, а то и 24 часа. У нас в мире ядовитым грибом является только бледная поганка. Отравление бледной поганкой, если несвоевременно оказана помощь, в 99% случаев приводит к смертельному исходу. Если же это какой-то условно съедобный гриб, то все пройдет благополучно при правильном оказании специализированной медикаментозной помощи, человек уходит из больницы на 1-2 сутки.