Осторожно, грибы! Симптомы отравления и правила оказания первой помощи
Грибной сезон набирает обороты. Как сделать, чтобы сбор грибов приносил только радость? Ведь даже всем хорошо известные лисички бывают ложными. А значит, очень опасными для здоровья человека. Что предпринять при первых признаках отравления грибами, рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» врач-токсиколог, заведующий токсикологическим отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Андрей Богдан.
Андрей Богдан, врач-токсиколог, заведующий токсикологическим отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:
Первые симптомы при отравлении грибами проявляются спустя 1-3 часа – это те грибы, которые воздействуют только на желудочно-кишечный тракт. Если это ядовитый гриб, первичные симптомы возникают спустя 6, а то и 24 часа. У нас в мире ядовитым грибом является только бледная поганка. Отравление бледной поганкой, если несвоевременно оказана помощь, в 99% случаев приводит к смертельному исходу. Если же это какой-то условно съедобный гриб, то все пройдет благополучно при правильном оказании специализированной медикаментозной помощи, человек уходит из больницы на 1-2 сутки.
Каждое отравление грибами – это госпитализация. До приезда скорой помощи нужно промыть желудок самостоятельно, но исключительно чистой водой, а не растворами (например, марганцовки). Вода должна быть в большом количестве – от 3 до 6 литров. После промывания необходимо принять активированный уголь из расчета 1 грамм на 1 килограмм. Для взрослого человека – порядка 60 таблеток.
Подробнее – в видеосюжете.