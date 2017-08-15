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Василий Жарко: «Мы будем потихонечку уменьшать количество поступающих в ВУЗы»

15 августа 2017 14:32
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Новости Беларуси. Возвращение к 5-балльной системе оценки знаний планируют вынести на общественное обсуждение. 15 августа глава государства принял с докладом вице-премьера Василия Жарко и министра образования Игоря Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди предложенных к рассмотрению новшеств также сокращение набора в ВУЗы, новые правила поступления на заочную форму и внеочередная аккредитация учебных заведений. Президента интересовал ход вступительной компании, а также готовность к новому учебному году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне хотелось бы знать в этом плане основное: как окончательно будем корректировать правила приема? Такая была задача поставлена всем, кто контролировал ход вступительной кампании. Как мы доработаем, изменим или вернемся может где-то к старому? Много времени прошло, в течение которого мы апробировали разные подходы. На чем остановимся?

Второй вопрос не менее важный – о готовности к учебному году дошкольных, школьных учебных заведений, средних, высших учебных заведений. И какие в этом плане у нас проблемы есть (если они есть)? В этом плане вопрос также первостепенной важности – это обновление учебных программ и учебники. Я проблем не вижу, потому что по каждому учебнику можно создать группу, и они успешно, даже по вертикали, от 5 класса или 6-го,7-го до 11-го приведут в порядок эти учебники и с большим удовольствием. К этому надо привлечь больше практиков, а не академиков. Но и от академиков отказываться нельзя, потому что это люди, которые находятся наверху знаний.

Вступительная компания-2017 завершится в ближайшее время, прием документов в учреждения профессионально-технического образования продолжается до 20 августа. В 2017 году наиболее востребованными оказались такие специальности, как дизайн и психология, а вот инженерно-технические не пользуются популярностью. Между тем, проблем с набором на очную форму обучения нет, а вот на заочной в некоторых учебных заведениям столкнулись с недобором. Всего же в ВУЗы в 2017 году поступили 53,5 тысячи человек.

Василий Жарко: «Мы будем потихонечку уменьшать количество поступающих в ВУЗы»-1

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Необходимо нам выстраивать правильную пирамиду обучения. Она у нас немножко перевернутая. На сегодняшний день у нас из ВУЗов в 2 раза больше выпуск, чем в сумме ССУЗы и профессионально-техническое образование. Надо наоборот выстраивать, чтобы человек в ВУЗ шел, как наиболее грамотный, подготовленный. Поэтому, наверное, мы будем потихонечку уменьшать количество поступающих в ВУЗы, а давать больше места для поступления в профессионально-технические и среднее специальное образование.

Что касается подготовки к новому учебному году, то Президент особое внимание обратил на социально незащищенные группы. Детям-сиротам, многодетным семьям традиционно государство окажет поддержку. Александр Лукашенко поручил также проконтролировать ценовой вопрос: подготовка к школе должна быть доступной и достойной вне зависимости от материального достатка семьи.

# общество # Образование в Беларуси # Александр Лукашенко # Василий Жарко # Фотофакт

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