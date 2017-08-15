«Количество клещей в 2017 году будет ниже»: комментарий врача об активности насекомых

Новости Беларуси. В Беларуси с начала 2017 года от укусов клещей пострадали около 24 тысяч человек. Эта цифра на четверть меньше, чем зафиксированная врачами в 2016 году.

Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Еще немаловажный момент, который влияет на количество заболеваний: большинство людей уже знают о том, что если клещ укусил, то помимо того, что его нужно быстро удалить, нужно еще принять для профилактики антибактериальное средство.

В прошлом году мы не видели второго пика клещей. Это было связанно с погодными условиями, а это уже предопределило, что количество их в этом сезоне будет все-таки ниже.

Обезопасить себя и сделать прививку, отмечают специалисты, стоит тем, кто особенно любит собирать грибы и ягоды в лесу.