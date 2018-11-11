«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

Новости Беларуси. День памяти жертв Первой мировой войны. 100-летие окончания одного из самых кровопролитных противостояний народов отмечают сегодня, 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня капсулу с землей с могил погибших под Сморгонью заложили в крипте храма-памятника в честь Всех Святых.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Поражает, что вся Европа стоит на костях наших предков, которые отдали самое дорогое, что было у них – свои жизни за мирный труд и мирную жизнь не только нашей земли, но и жителей Европы. Памятные мероприятия продолжились в Белом зале Храма. Там открылась выставка «Воздушное воинство Первой мировой». Экспозиция знакомит с историей петли Нестерова, школы морской авиации и другими интересными фактами о русских авиаторах.

Кроме того, здесь презентовали книги «Обелиски памяти Первой мировой», посвященные захоронениям русских воинов за рубежом. Авторы проделали кропотливую работу и посетили более 100 мемориалов в 14 странах.