Прямой эфир

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

11 ноября 2018 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День памяти жертв Первой мировой войны. 100-летие окончания одного из самых кровопролитных противостояний народов отмечают сегодня, 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня капсулу с землей с могил погибших под Сморгонью заложили в крипте храма-памятника в честь Всех Святых.

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -1

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -3

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -5

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -7

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -9

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -11

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -13

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Поражает, что вся Европа стоит на костях наших предков, которые отдали самое дорогое, что было у них – свои жизни за мирный труд и мирную жизнь не только нашей земли, но и жителей Европы.

Памятные мероприятия продолжились в Белом зале Храма. Там открылась выставка «Воздушное воинство Первой мировой». Экспозиция знакомит с историей петли Нестерова, школы морской авиации и другими интересными фактами о русских авиаторах.

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -16

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -18

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -20

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -22

Кроме того, здесь презентовали книги «Обелиски памяти Первой мировой», посвященные захоронениям русских воинов за рубежом. Авторы проделали кропотливую работу и посетили более 100 мемориалов в 14 странах.

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -25

Анатолий Шарков, доктор исторических наук, профессор:
Почему остались без внимания наши захоронения за рубежом? Потому что там целый ряд битв был. Поэтому это подвигло нас на то, чтобы съездить, посетить эти государства, поля сражений, взять землю с мест сражений, естественно, описать.

Землю заложили в крипту храма-памятника.

Главные европейские мемориальные торжества в вековой юбилей окончания Первой мировой проходят в Париже. Беларусь на них представляет глава Совета Республики. У Триумфальной арки, где прошла главная церемония с участием глав государств и правительств, сегодня среди других развевается и белорусский флаг. Это символ признания жертв белорусского народа в той кровопролитной войне.

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -28

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -30

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших -32

# Беларусь помнит # общество # Анатолий Шарков # Протоиерей Федор Повный # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в Беларуси?
11 ноября 2018 12:54

«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в Беларуси?

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета
11 ноября 2018 12:32

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости
11 ноября 2018 11:57

Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости