Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости

Новости Беларуси. День окончания Первой мировой в Польше – дата, с которой связывают восстановление суверенитета. 11 ноября эта страна отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С национальным праздником президента Республики Польша Анджея Дуду и народ этой страны поздравил белорусский лидер.