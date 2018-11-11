Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости

Новости Беларуси. День окончания Первой мировой в Польше – дата, с которой связывают восстановление суверенитета. 11 ноября эта страна отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С национальным праздником президента Республики Польша Анджея Дуду и народ этой страны поздравил белорусский лидер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь последовательно стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей, исходя из принципов международного права, а также совместной ответственности государств за стабильность и безопасность в Европе.
Рассчитываю на плодотворную работу по созданию благоприятных условий для дальнейшего расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.