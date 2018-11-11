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Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости

11 ноября 2018 11:57
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Новости Беларуси. День окончания Первой мировой в Польше – дата, с которой связывают восстановление суверенитета. 11 ноября эта страна отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С национальным праздником президента Республики Польша Анджея Дуду и народ этой страны поздравил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил президента Польши и народ этой страны с Днём Независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь последовательно стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей, исходя из принципов международного права, а также совместной ответственности государств за стабильность и безопасность в Европе.

Рассчитываю на плодотворную работу по созданию благоприятных условий для дальнейшего расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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