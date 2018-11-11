В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью

Новости Беларуси. День памяти жертв Первой мировой войны. 100-летие окончания одного из самых кровопролитных противостояний народов отмечают сегодня, 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 миллионов жертв среди военных и гражданского населения. Падение сразу четырех империй и новый формат мироустройства. Беларусь в этом конфликте была полем брани столкнувшихся интересов. По нашей территории в течение двух с половиной лет проходила линия фронта. Самые продолжительные бои – 810 дней – шли за Сморгонь. Это единственный город от Балтийского до Черного моря, за который так ожесточенно сражалась русская армия.

Сегодня капсулу с землей с могил погибших под Сморгонью заложили в крипте храма-памятника в честь Всех Святых.