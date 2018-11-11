Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Новости Беларуси. Минские следователи готовы оказывать помощь БРСМ в правовом воспитании молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый диалог представителей ведомства с активистами правоохранительного движения состоялся на общегородской встрече.

Не обошлось и без мастер-классов. Демонстрировали навыки тушения пожаров, умение оказывать первую медицинскую помощь и приемы самообороны. Всем этим арсеналом должны овладеть те, кто хочет вступить в ряды правоохранительного движения молодежи.

Алексей Витошкин, командир молодежного отряда охраны правопорядка: При патрулировании совместно с управлением внутренних дел города Минска бойцы молодежного отряда охраны правопорядка оказываются в различных ситуациях. Полученные навыки могут быть применимы при этих дежурствах.

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Встреча c молодежью в рамках проекта «Открытый диалог», конечно же, это хорошая возможность для дискуссии с молодыми людьми. Это возможность для них задать интересующие их вопросы представителям правоохранительных органов, поднять острые по их мнению проблемы нашего общества. Мы готовы к такому диалогу, тем более что задача Следственного комитета, наряду с расследованиями преступлений, является выявление нарушений закона, причин, условий, способствующих совершению преступлений.

Лучших бойцов наградили памятными подарками и сувенирами. Также получили призы и отряды. Оценивали судьи слаженные действия всего коллектива и умение реагировать на чрезвычайные ситуации.