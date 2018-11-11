«Земля плоская?» Какие вопросы были на географическом диктанте в Беларуси?

Новости Беларуси. Географический диктант проходит 11 ноября более чем в 80 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси к этой образовательной акции присоединились сразу несколько университетов.

В аудиториях не только студенты. Сотни людей решили проверить сообразительность, умение мыслить логически, тем самым демонстрируя свои знания по географии.

Денис Орех, студент БГУ: Географический диктант – это способ проверить свои знания, вспомнить знания из школы. Надеюсь, в этом году мой результат будет лучше, поскольку я получил больше знаний на географическом факультете.

Алексей Яротов, председатель Белорусского географического общества:

Задания, в основном, посвящены: первый блок – географической терминологии, которая встречается в географических объектах на территории России; второй блок – в некоторой степени этнографический: человек должен проявить знания именно российского региона.

Результаты теста станут известны уже на следующей неделе. С ними можно будет ознакомиться на сайте проекта.