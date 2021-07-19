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Землю из Хиросимы и Нагасаки заложат в Храме-памятнике в честь Всех Святых

19 июля 2021 06:49
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Новости Беларуси. Япония передала Беларуси землю из Хиросимы и Нагасаки – городов, пострадавших от американской бомбардировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 июля ее заложат в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.

Землю из Хиросимы и Нагасаки заложат в Храме-памятнике в честь Всех Святых-1

В нашей стране знают и чтут память о трагических событиях, которые произошли в Японии в августе 1945 года. Дружба, партнерство и сохранение памяти о жертвах страшных трагедий – основа современных отношений между Беларусью и Японией, подчеркнули в посольстве этой страны в Минске накануне церемонии.

# Беларусь-Япония # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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