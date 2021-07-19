Прямой эфир

Даниил Мышковец: «Ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня»

19 июля 2021 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера гостеприимства и многоголосье талантливых исполнителей. Таким останется в истории XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар», финальный аккорд которого прозвучал над Витебском 18 июля во имя главной идеи, заложенной в основу форума, – «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонию закрытия юбилейного фестиваля каждый ждал по-своему. Зрители с замиранием сердца: увидеть и услышать любимого артиста.

Даниил Мышковец: «Ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня»-1

Только Димашу нашему, незабвенному, любимому!

Даниил Мышковец: «Ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня»-4

Артисты – подарить преданной публике запоминающиеся эмоции.

С особым трепетом ждали этот концерт и участники международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». Ведь им этот июльский вечер осветил дальнейший творческий путь.

Даниил Мышковец: «Ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня»-7

Покорить жюри хотелось каждому. Но главная интрига форума разрешилась по-славянски. Наш белорус Даниил Мышковец поделил вторую премию с украинкой Ренатой Штифель.

Даниил Мышковец: «Ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня»-10

Даниил Мышковец, обладатель второй премии ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
Я считаю, что вторая премия – это прекрасно. Я ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня, нет. Мне нравится, что на этом конкурсе все-таки нужно петь для зрителей – и в сопровождении Президентского оркестра. Просто большая благодарность и оркестру, что он умеет слушать и артиста, он умеет какой-то найти коннект с исполнителем. И большое спасибо зрителям, витебской сцене за такой прием теплый

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Даниил Мышковец # Димаш Кудайберген # Рената Штифель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Курбан-байрам отмечают мусульмане всего мира. Где верующие соберутся в Минске?
19 июля 2021 06:27

Курбан-байрам отмечают мусульмане всего мира. Где верующие соберутся в Минске?

«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?
18 июля 2021 18:52

«Славянский базар-2021». Стали известны результаты детского конкурса. Что сейчас происходит в Витебске?

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска
18 июля 2021 18:29

Этот фестиваль во многом особенный. Вот как «Славянский базар» порадовал гостей и жителей Витебска