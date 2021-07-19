Даниил Мышковец: «Ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня»
Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера гостеприимства и многоголосье талантливых исполнителей. Таким останется в истории XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар», финальный аккорд которого прозвучал над Витебском 18 июля во имя главной идеи, заложенной в основу форума, – «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемонию закрытия юбилейного фестиваля каждый ждал по-своему. Зрители с замиранием сердца: увидеть и услышать любимого артиста.
Только Димашу нашему, незабвенному, любимому!
Артисты – подарить преданной публике запоминающиеся эмоции.
С особым трепетом ждали этот концерт и участники международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021». Ведь им этот июльский вечер осветил дальнейший творческий путь.
Покорить жюри хотелось каждому. Но главная интрига форума разрешилась по-славянски. Наш белорус Даниил Мышковец поделил вторую премию с украинкой Ренатой Штифель.
Даниил Мышковец, обладатель второй премии ХХХ Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»:
Я считаю, что вторая премия – это прекрасно. Я ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня, нет. Мне нравится, что на этом конкурсе все-таки нужно петь для зрителей – и в сопровождении Президентского оркестра. Просто большая благодарность и оркестру, что он умеет слушать и артиста, он умеет какой-то найти коннект с исполнителем. И большое спасибо зрителям, витебской сцене за такой прием теплый