Даниил Мышковец: «Ни в коем случае не считаю, что там кто-то из победителей был хуже меня»

Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера гостеприимства и многоголосье талантливых исполнителей. Таким останется в истории XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар», финальный аккорд которого прозвучал над Витебском 18 июля во имя главной идеи, заложенной в основу форума, – «Через искусство – к миру и взаимопониманию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемонию закрытия юбилейного фестиваля каждый ждал по-своему. Зрители с замиранием сердца: увидеть и услышать любимого артиста.