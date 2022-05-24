В этот день была отправлена первая телеграмма. Чем ещё запомнилось 24 мая в истории?

День славянской письменности и культуры

24 мая все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности и культуры. В Беларуси он празднуется с 1986 года. Дата выбрана неслучайно: в этот день православная церковь чтит память святых Кирилла и Мефодия, просветителей и проповедников христианства. Братья монахи создали славянскую азбуку в греческом монастыре примерно в 863 году. Кроме того, они перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. Белорусская земля также дала миру плеяду талантливых просветителей: Евфросинью Полоцкую, Кирилла Туровского, Франциска Скорину и других светочей духовной культуры. Святые Кирилл и Мефодий оставили нам завет согласия и братства – идею славянской общности и взаимности. Все это является нашим общим бесценным богатством. Всемирный день видеоигр

Поводом сыграть в свою любимую видеоигру может стать Всемирный день видеоигр. 24 мая 1972 года была представлена первая игровая консоль для домашнего пользования, имеющая возможность подключения к телевизору, – Magnavox Odyssey. Разработала ее небольшая команда во главе с Ральфом Баером в Америке. Видеоигры появились раньше, чем персональный компьютер. В 1960-х компьютерные технологии не были массовыми и не рассматривались как серьезный инструмент в гражданской сфере. В значительной степени видеоигры сыграли важную роль в социализации компьютерной техники и ее интеграции в популярную культуру. Сегодня в видеоигры можно играть на компьютерах, телеприставках, игровых автоматах и портативных устройствах, мобильных телефонах. Кстати, ученые доказали, что любители видеоигр в определенных ситуациях быстрее принимают правильные решения. 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма

Первая в мировой истории телеграмма была отправлена в этот день в 1844 году. Сообщение было отправлено из Вашингтона в Балтимор. Изобрел приспособление для передачи телеграмм – электромагнитный телеграф – Самюэл Морзе. До середины XIX века единственным способом сообщения между континентами была пароходная почта. Письма могли идти из Америки в Европу до двух недель. Поэтому телеграф, способный за минуту доставить новость из одного полушария в другое, стал очень популярным и востребованным. Кроме того, именно создатели телеграфа впервые доказали, что электрический ток можно заставить работать для нужд человека и, в частности, для передачи сообщений. Таким образом, телеграф сыграл важную роль в развитии цивилизации. День тиары

Необычный праздник – День тиары – отмечается во всем мире 24 мая. Драгоценное головное украшение, разновидность короны или диадемы, отличается легкостью и изяществом. В эпохи, когда государствами правили монархи, тиары предназначались для юных принцесс. К XIX веку тиара стала использоваться особами королевских кровей чаще, чем раньше – носить помпезные короны стало не так актуально, но потребность подчеркнуть высокий социальный статус никуда не делась. Время внесло свои коррективы, и сейчас позволить себе такое украшение могут не только представительницы высшего света. Тиары-бижутерию иногда надевают невесты на свадьбу, а также участницы всевозможных конкурсов красоты. Европейский день парков