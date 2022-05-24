В Молодечно 3 учреждения образования получили статус «Школы мира». Как можно заслужить такое звание?

Новости Беларуси. Звание «Школа мира» получили сразу три учреждения образования Молодечно. Это 6-я и 10-я гимназии, а также 14-я школа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проект посвящен Году исторической памяти и 77-й годовщине Великой Победы. Статус «Школы мира» – это наивысшая оценка результатов плодотворной работы и показатель того, что в учебном заведении активно занимаются миротворческой деятельностью. А также реализуют проекты, направленные на проявление милосердия и любви к своей Родине.

Светлана Чижикова, председатель Молодечненской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»:

Это большой совместный проект общественного объединения «Белорусский фонд мира», Министерства образования Республики Беларусь, который направлен на то, чтобы у детей и у подрастающего поколения воспитать ту гражданскую позицию, с которой им завтра вступать в жизнь. Чтобы они выросли настоящими патриотами нашей страны.