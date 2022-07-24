Земельная амнистия, собственный гектар и бойкот бюрократии. Изучили все нюансы нового Кодекса о земле

Новости Беларуси. В земельных спорах решение не всегда на поверхности. Иногда оно залегало на таких глубинах, что можно было и закопаться. А в белорусских судах в топе именно земельные споры. Да и сфере земельных отношений граждан и власти, как говорится, тоже накопилось. Чтобы разрубить этот гордиев узел, Президент подписал закон об изменениях в Кодекс о земле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новшества есть, их немало. Но главное, конечно, остается незыблемым: изъять земельные участки из сельскохозяйственного оборота, лесного фонда по-прежнему можно только с согласия Президента. Продовольствие, как и древесина, сегодня на вес золота, поэтому на месте лесов и полей ничего строить, а тем более распродавать их, не будут. А вот в сфере остальных земельных отношений проведут так называемую «амнистию». Так о чем новый Кодекс о земле? Разбиралась политический обозреватель Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Границы земельные и правовые. Как показывает практика, совпадают они не всегда, отсюда немало соседских споров, бизнес-претензий и строительных коллапсов. Но, судя по всему, найти баланс интересов все же получится. Новый Земельный кодекс сулит белорусам законодательный дисконт.

Редакция документа назревала постепенно. На несовершенства законодательства в этой области указало время: накопилось немало типичных проблем и жалоб от людей, некоторые процедуры обросли бумажной волокитой, да и живописные белорусские села не прочь принять желающих на ПМЖ или отдых по упрощенной программе. Обновить Кодекс «под потребности белорусов» не возражал и Президент. С одним лишь условием – справедливость. Президент Беларуси: земли сельхозназначения и лесного находятся и будут находиться только в собственности государства – подробнее здесь.

Так, новый Кодекс не о возможностях для богатых или элитных землях в центре страны. Перемены помогут в первую очередь повысить привлекательность периферии и, конечно, упростить решение земельных дилемм народа.

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Принимая граждан, рассматривая их обращения, я могу с уверенностью сказать, что белорусская деревня востребована. Важно создать условия в этой деревне. Когда готовился Кодекс, в первую очередь учитывались пожелания простых граждан, которые хотят, чтобы была возможность в населенном пункте получить земельный участок нужной площади, чтобы была возможность получить дополнительный земельный участок без излишних административных процедур и волокиты, чтобы была возможность пользоваться этим участком таким образом, чтобы действительно он был там хозяином.

Какие плюсы ощутят белорусы? Во-первых, размеры предоставляемых участков в сельских населенных пунктах увеличатся до гектара, а желающие жить и трудиться на хуторе вообще смогут по своему желанию, силам и возможностям определять лимиты. Расширить свое землевладение на незанятую рядом территорию можно будет без аукциона. Претендовать разрешено хоть на приглянувшийся кусочек за пределами населенного пункта. Границы скорректируют. А если участок нужно разделить (к примеру, чтобы дети построились рядом с домом родителей), Кодекс позволит и это. Шаг навстречу сделан даже тем, кто, в общем-то, самовольно захватил пару-тройку метров, а иногда и больше. Читайте здесь.

Идти навстречу – читается в Кодексе между строк. Поле для маневра он также предусматривает на случай изменения целевого назначения земельного участка. Если раньше передумать до завершения строительства заявленного объекта было нельзя, то сейчас подстроиться под обстоятельства становится проще. Например, вместо дома возвести баню. Или построить вместо гостиницы кафе. Главное, чтобы все законные условия, архитектурные, санитарные и так далее, были соблюдены. Решение таких вопросов принимается локально. Местной вертикали в целом предстоит отвечать за множество подобных вердиктов. Логика проста – о земле судить на земле, где ситуацию видят и знают.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

И мы можем утверждать, что решение на местах будет принимать не один человек? Николай Бобер:

Принцип работы исполнительных комитетов таков, что решение принимается коллегиально, решение принимается исполкомом. Предварительное решение готовится и рассматривается специалистами профильными в области архитектурно-строительной деятельности, землеустройства, природоохранной деятельности. Изучив только все аспекты и возможности принятия решения, оно выносится на соответствующий исполком.