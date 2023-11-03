Зеленский наконец понял, что США его «сливают» и никакой дружбы нет? Ответила Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Удивительно, как с обострением ближневосточного конфликта из пространства поступаемой информации ушла в небытие Украина. Вы же заметили? Очень хотелось бы констатировать факт, что конфликт наконец был решен и театр военных действий свернул к завершению, но событийно там все еще век сурка и люди гибнут по-прежнему. Просто у президента Зеленского и у данной войны закончился зритель. И Украина из актуального как-то выпала.
Об этом «слуга народа» как раз и посетовал в крайнем своем интервью для газеты Time: «Самое страшное, что часть мира привыкла к войне в Украине… Усталость от войны идет, как волна. Вы видите ее в США, в Европе».
Если вчитаться вдумчиво, то здесь президент Украины подмечает реалистично-закономерные тенденции, что теперь происходят с миром по теме конфликта в его стране. И как раз в них заложена та причина, согласно которой его когда-то друзья «устранились от помощи».
Алена Дзиодзина:
Сказанных слов из текста не вырежешь, и сколь ни бодрился бы господин Зеленский, лейтмотивом все равно прозвучало то, что он наконец-то понял про «дружбу» со Штатами. Нет там вообще у него друзей и не было никогда. Возможно, свершилось, и президент Украины прозрел.
Добро пожаловать в мир реалий: «И мы видим, что стоит им [жителям западных стран – прим. ред.] немного устать, как для них все становится так, будто это сериал. «Я не могу смотреть это в десятый раз», – президент Украины обозначает свое понимание, как западный мир все это время относился к войне в Украине. Прямая речь – из диалога Зеленского с представителем Time.
Что характерно для Штатов, там, как правило, мыслят проектами. И если план перспективен, в него инвестируют. Если нет, то выбросят вон, как негодную вещь или поломанный чемодан без ручки. Какой смысл тащить какой-либо case, что себе в убыток? Возможно, лишь тот, что был дорог. Но это, похоже, не случай Зеленского.
Алена Дзиодзина:
Вниманию зарубежного зрителя было предложено посмотреть на войнушку. Украина вскипала, а тем временем в Штатах снимали «сливки»: подкрепляли свою экономику на продажах оружия, переставляли на геодоске военные силы НАТО, перетащили поближе к нашим границам военную технику. Заодно поработали на медийный образ, в котором Америка предстает героем.
Однако герою предписано побеждать. И если тот возится долго с проблемным вопросом, в Америке скажут: дурак, вложивший средства и силы не в тот проект. В таком статусе гегемон бы не выдержал на своих позициях. Соответственно, продолжать инвестировать в кейс Украины на данный момент не представляется выгодным для Америки. И Зеленского опрокинули на лопатки.
По сути, предпосылки охлаждения отношений намекали на этот исход заранее. Во время крайнего тура Зеленского по Америке его приняли как-то натужено, предварительно расспросив, каковы перспективы. «Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто», – сказал Зеленский в интервью изданию Time по завершению своего визита.
Ушел эффект новизны, и сколь искренне бы ни сочувствовал зарубежный зритель, набор личных проблем становится тем, что важнее. А с позиции коллективного Запада своего накопилось до неприличия. Оттого и Зеленского «слили». Но с точки зрения перспектив для страны и простых украинцев… Разве оно того стоило?
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