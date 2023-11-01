«Ведётся к тому, чтобы там полыхало пожарче». Дзиодзина о влиянии Запада на израильско-палестинский конфликт

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Не угасает в мире восточный конфликт. Но, несмотря на якобы очевидный повод, в числе основных причин – эскалация, что исходит от Запада. На первый взгляд, незаметная и негласная, но, углубляясь в суть ситуации, отчетливо видно, сколь планомерно ведется к тому, чтобы там полыхало пожарче. И события, что теперь развернулись в Газе, – не столько борьба Израиля с Палестиной или Палестины с Израилем, сколько война Штатов с миром. Подковерная, скрытая, однако война.

«Это беда. Ближний Восток – здесь всегда был театр военных действий, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше, на север», – резюмировал Александр Лукашенко о том, что локальный конфликт способен попутно затягивать, как воронка.

С позиции выгодополучателя эта возможность несет стратегически ценный смысл. Ведь восточный конфликт дает провокаторам шанс поджигать и локально других, кто тоже мешает, но не воюет. Пока. Суть заключается в том, чтобы активный конфликт изматывал. Ведь ослабевший в борьбе противник не представляет опасность в конкурентной борьбе за власть.

«Выскажу свое мнение: думаю, что американцы учуяли изменение ситуации в мире. Многополярность и прочее», – поделился Президент своей точкой зрения об управляемом хаосе и характерных американских стратегиях поджигать войнушку.