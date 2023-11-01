«Ведётся к тому, чтобы там полыхало пожарче». Дзиодзина о влиянии Запада на израильско-палестинский конфликт

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Не угасает в мире восточный конфликт. Но, несмотря на якобы очевидный повод, в числе основных причин – эскалация, что исходит от Запада. На первый взгляд, незаметная и негласная, но, углубляясь в суть ситуации, отчетливо видно, сколь планомерно ведется к тому, чтобы там полыхало пожарче. И события, что теперь развернулись в Газе, – не столько борьба Израиля с Палестиной или Палестины с Израилем, сколько война Штатов с миром. Подковерная, скрытая, однако война.
«Это беда. Ближний Восток – здесь всегда был театр военных действий, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше, на север», – резюмировал Александр Лукашенко о том, что локальный конфликт способен попутно затягивать, как воронка.
С позиции выгодополучателя эта возможность несет стратегически ценный смысл. Ведь восточный конфликт дает провокаторам шанс поджигать и локально других, кто тоже мешает, но не воюет. Пока. Суть заключается в том, чтобы активный конфликт изматывал. Ведь ослабевший в борьбе противник не представляет опасность в конкурентной борьбе за власть.
«Выскажу свое мнение: думаю, что американцы учуяли изменение ситуации в мире. Многополярность и прочее», – поделился Президент своей точкой зрения об управляемом хаосе и характерных американских стратегиях поджигать войнушку.
Алена Дзиодзина:
И если бы в остальных комментариях к Лукашенко прислушались, появились бы очень реальные шансы прийти к перемирию в принципе. Ведь, что касается спорных вопросов, конфликты обычно питают детали и, что характерно, набор неясностей.
«Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом? Если они (Израиль и их союзники) начнут с Ираном воевать. Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов», – подмечает Александр Лукашенко о том, что прямых доказательств про причастность Ирана к набору военных атак, по сути, как не было, так и нет.
Противоборство сторон включает свои алгоритмы, по которым способно пойти развитие: одни характерно ведут к обострению, другие, напротив, могли бы в теории повернуть на спад. Наиболее эффективная стратегия, что ведет к перемирию, – обозначить наличие четких, понятных границ, о чем Президент и сказал в комментариях.
«Выход один – надо создавать Палестинское государство. Сказать: не автономия палестинская, а вот ваше государство, а вот еврейское государство! Сесть и договориться раз и навсегда».
Определенность, про которую говорит белорусский лидер, – эффективный базис выстраивать перемирие. И в перспективе не только локальное. Вот только Америке выгодна череда обид и никакого покоя не нужно, если воют не у себя…
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