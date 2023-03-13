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Минчане лишились 25 тысяч рублей, пытаясь оплатить коммунальные услуги

13 марта 2023 10:09
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Новости Беларуси. Хотели заплатить за коммунальные услуги, а в результате лишились крупной суммы денег. Несколько минчан стали жертвами кибермошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане лишились 25 тысяч рублей, пытаясь оплатить коммунальные услуги-1

В отделение милиции обратились жители Московского района столицы. Они сообщили, что планировали оплатить счета через интернет. Вводили запрос «интернет-банкинг» и переходили по первой ссылке. Там пользователи вводили данные для входа в личный кабинет. А спустя некоторое время обнаружилось, что с их карт списали немалые суммы. В общей сложности минчане лишились 25 тысяч рублей.

Минчане лишились 25 тысяч рублей, пытаясь оплатить коммунальные услуги-3

Егор Козлов, старший оперуполномоченный отдела по противодействию киберпреступности Московского РУВД Минска:
Оперативники установили, что страницы, на которых заявители оставляли свои реквизиты, оказались фишинговыми, то есть поддельными.

Минчане лишились 25 тысяч рублей, пытаясь оплатить коммунальные услуги-5

Набрала сайт банка, не обратила внимание, какой выскочил. Это был фишинговый сайт (или как они там называются сейчас). И я на нем набрала свой код и логин. Он стал очень долго крутиться, я посмотрела, что у меня не приходит очень долго из банка никакого кода или запроса. Сайт висит – я его закрыла. Вот такое произошло, полностью были списаны все деньги с зарплатной карточки, там было где-то 600 рублей, и кредитной карты банка.

Егор Козлов:
По данному факту сотрудниками отделения по противодействию киберпреступности проведены проверки, следователями возбуждены уголовные дела.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, сотрудники милиции рекомендуют гражданам быть внимательными и не переходить по незнакомым ссылкам в интернете.

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# Интернет-мошенничество

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