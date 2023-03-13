Минчане лишились 25 тысяч рублей, пытаясь оплатить коммунальные услуги

Новости Беларуси. Хотели заплатить за коммунальные услуги, а в результате лишились крупной суммы денег. Несколько минчан стали жертвами кибермошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отделение милиции обратились жители Московского района столицы. Они сообщили, что планировали оплатить счета через интернет. Вводили запрос «интернет-банкинг» и переходили по первой ссылке. Там пользователи вводили данные для входа в личный кабинет. А спустя некоторое время обнаружилось, что с их карт списали немалые суммы. В общей сложности минчане лишились 25 тысяч рублей.

Егор Козлов, старший оперуполномоченный отдела по противодействию киберпреступности Московского РУВД Минска: Оперативники установили, что страницы, на которых заявители оставляли свои реквизиты, оказались фишинговыми, то есть поддельными.

Набрала сайт банка, не обратила внимание, какой выскочил. Это был фишинговый сайт (или как они там называются сейчас). И я на нем набрала свой код и логин. Он стал очень долго крутиться, я посмотрела, что у меня не приходит очень долго из банка никакого кода или запроса. Сайт висит – я его закрыла. Вот такое произошло, полностью были списаны все деньги с зарплатной карточки, там было где-то 600 рублей, и кредитной карты банка.

Егор Козлов:

По данному факту сотрудниками отделения по противодействию киберпреступности проведены проверки, следователями возбуждены уголовные дела.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, сотрудники милиции рекомендуют гражданам быть внимательными и не переходить по незнакомым ссылкам в интернете.