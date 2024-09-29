Здравоохранение, соцзащита и образование – куда направят бюджет Беларуси в 2025-м?

Об итогах Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, о формировании бюджета на будущий год, налоге на богатство и сотрудничестве с западным блоком поговорили со председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.
Полное интервью в программе «Неделя» на СТВ читайте здесь.
Ольга Коршун, СТВ:
Во время второй сессии, которая открылась буквально на днях, депутаты будут рассматривать и законопроект о бюджете на будущий год. На что он будет направлен? И главное, сохранит ли социальную направленность?
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Депутаты Палаты представителей уже на первоначальном этапе принимали участие в составе рабочих групп вместе с правительством в процессе подготовки этого законопроекта. 2025 год, наверное, в какой-то степени особый, потому что он находится на стыке двух пятилеток. Понятно, что те подходы при формировании бюджета, конечно, будут сохранены, и социальная направленность бюджета сохранится. Это касается и сферы здравоохранения, вопросов социальной защиты, вопросов образовательной сферы. Уверен, что в октябре, ноябре будет активная работа непосредственно в этом зале по рассмотрению этого законопроекта.