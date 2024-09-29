Здравоохранение, соцзащита и образование – куда направят бюджет Беларуси в 2025-м?

Об итогах Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, о формировании бюджета на будущий год, налоге на богатство и сотрудничестве с западным блоком поговорили со председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.

Полное интервью в программе «Неделя» на СТВ читайте здесь.

Ольга Коршун, СТВ:

Во время второй сессии, которая открылась буквально на днях, депутаты будут рассматривать и законопроект о бюджете на будущий год. На что он будет направлен? И главное, сохранит ли социальную направленность?