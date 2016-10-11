Здравоохранение, образование, спорт и киноиндустрия: Президент требует улучшить кадровую ситуацию в социальной сфере

Новости Беларуси. Кадровую ситуацию в социальной сфере необходимо улучшить. Об этом Президент Беларуси заявил 11 октября на рабочей встрече с заместителем премьер-министра Натальей Кочановой.

В целом обеспечена стабильная работа социальной сферы, своевременно выплачиваются зарплаты, пенсии и пособия. Тем не менее проблемные вопросы остаются. И их нужно решать. Дело здесь за работниками отдельных сфер. Так, к примеру,

вложенные в спорт средства должны окупаться, а от белорусского кинематографа ждут новых фильмов,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня настораживает даже сама оценка кадров по всем направлениям. Возьмите спорт. Мы все наблюдали экзамен наших спортсменов на Олимпиаде в Рио. Это действительно экзамен. И я смотрю на болтовню эту со стороны наших чиновников от спорта (они удовлетворены, все хорошо). Они, может быть, и удовлетворены, но не мы с Вами и не народ. Такого безликого, ненормального выступления мы просто не ожидали. Вопрос не в том, как было вчера и что будет завтра, что они нам покажут. Да ничего не покажут, если будем двигаться такими темпами. Вопрос в том, что в спорт вложены огромные средства. А где результат? А результата, чтобы удовлетворить требования народа, на народные деньги ведь туда поехали, нет.

Или возьмите направление культуры. Случайно нарвался на ток-шоу о кино. Просто стыдно было слушать. Оказывается, у нас не снимают кино, как некоторые говорят, потому что идет ремонт на киностудии «Беларусьфильма». Тогда встает вопрос: а что, во времена Пташука, когда он снимал «В августе 44-го» (я поддерживал этот проект, фактически с головой в него окунулся), лучше условия были? Нет. Но фильм сняли хороший. Или сериалы идут российские. Я не скажу, что это глубокие сериалы, но они на злобу дня. Люди их смотрят, они воспитывают в какой-то степени население в том или ином направлении. Так они же в Минске все сняты.

Я бывал раньше у киношников. Я слушал их разговоры. Они ни в чем не изменились. Все чего-то не хватало.

Я однажды предложил: положите мне на стол сценарий нормального, глубокого, идейного фильма. Или легкого, простого, но интересного для народа. И что Вы думаете, принесли и положили? Нет. А почему нет? Вопрос.

Каждый вложенный государством рубль должен приносить отдачу – именно такая задача сегодня стоит перед всей социальной сферой. В свою очередь, ее стабильное финансирование сохранится и дальше. Это предусматривалось при формировании бюджета на 2017 год.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Правительством приняты меры, и социальная сфера работает достаточно слаженно и стабильно в плане выплат пенсий, пособий, стипендий. Нет задолженности по заработной плате. Сохранена положительная демографическая ситуация. Все это положительные моменты. Но вместе с тем мы понимаем, что есть сегодня вопросы, которые требуют решения, в том числе и кадровые вопросы.

Эффективная работа каждой организации, каждого учреждения, работа по внебюджетной деятельности, чуткое отношение к людям – это ключевые задачи, которые стоят сегодня перед отраслями социальной сферы

и которые необходимо реализовывать в соответствии с теми поручениями, которые были даны и сегодня.