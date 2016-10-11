Новости Беларуси. Ложная тревога. Информация о том, что у школ раздают наркотические жевательные резинки, по факту оказалась не чем иным, как «уткой». Так, накануне по школьным группам популярных мессенджеров запустили фотосообщение: дескать, такие жвачки с наркотическим содержанием раздают детям.

Автор ссылается на МВД и настоятельно просит разослать информацию другим родителям.

Правоохранители, в свою очередь, уверенно заявляют, данное сообщение ложное, а поэтому верить ему и тем более распространять дальше точно не стоит.

Кстати, отметим, долгое время фейковое предупреждение о наркотических жвачках гуляло по месседжерам соседней России.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Никаких наркотических жвачек ни на территории города Минска, ни в Республике Беларусь нет.

Более того, у нас идет постоянный обмен информацией с коллегами из Российской Федерации. Мы также имеем информацию, что фактов обнаружения вот этих наркотических жвачек не установлено и в Российской Федерации. Поэтому хотелось бы сказать родителям не распространять абсолютно необоснованные слухи, не сеять панику, потому что оснований для этого абсолютно нет никаких.