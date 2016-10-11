Экзамен на право ношения черного берета сдали сотрудники ОМОНа под Гомелем

Новости Беларуси. Сквозь огонь, воду и медные трубы к поставленной цели. В лесах под Гомелем сотрудники спецподразделений 11 октября сдавали экзамен на получение черного берета.

Физподготовка, навыки медицинской помощи, сложнейший марш-бросок через болота и специальные дымовые препятствия в полной экипировке, стрельба и после всего этого – спаринг-поединки.

Измотанные многочасовыми испытаниями бойцы должны выстоять на импровизированном ринге поочередно против трех соперников, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Павел Афанасьев, сотрудник спецподразделения:

Ничего легкого не было. Марш отметить стоит и последний тур – рукопашный бой – это было очень тяжело.

Согласно правилам, до сдачи этого испытания сотрудники ОМОНа не имеют права носить специальную форму подразделения, а несут службу в одежде милицейского образца. Черный берет как знак профпригодности.