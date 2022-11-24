Немцы не щадили никого. В музее истории Великой Отечественной напомнили о жестоком прошлом

Новости Беларуси. Не допустить жестокости прошлого и сохранить историческую справедливость. В Минске прошел культурно-исторический форум «Единой памяти верны». Более 50 участников из 11 стран: представители дипломатического корпуса и молодежь собрались в музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суворовец третьего курса Артем Вершило в музее Великой Отечественной войны неслучайно. В 1940-е его прадед военный летчик погиб, выполняя служебный долг. Два фронтовых письма – все, что осталось родным и близким. Их бережно хранят как память о Великой Победе.

Артем Вершило, учащийся Минского суворовского военного училища:

Я каждый год прихожу в один день его навещать. У меня в семье все военные, и каждый год я всегда навещаю, каждый раз.

События военного лихолетья – та боль, что хранится внутри каждого белоруса. 27 миллионов погибших, из них 10 миллионов – дети. Немцы не щадили никого, убивали, издевались, морили голодом. Сохранить историческую правду и не допустить распространения фашизма в современном мире. Такую задачу перед собой ставят страны СНГ. И сегодня об этой важной цели говорят представители дипкорпуса государств и молодежь.

Аскар Бейсенбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

В Республике Беларусь воевали свыше 650 тысяч казахстанцев, погибли свыше 100 тысяч, из них 84 казахстанца на территории Беларуси получили высокое звание Героя Советского Союза. Это тоже наша история. На такой истории мы воспитываем своих будущих патриотов.

Беларусь свято чтит память о Великой Отечественной войне. Пример тому и монумент «Минск – город герой» – символ стойкости, героизма и мужества тех, кто встал на защиту Родины. Перед началом диалога участники форума возложили цветы и почтили павших минутой молчания.

Площадка для форума выбрана неслучайно. Музей истории Великой Отечественной войны хранит память не только о подвиге белорусского народа, но и всего Советского Союза. Специально для гостей здесь подготовили новую экспозицию «Единство народов – залог Великой Победы». Фотографии, истории героев собирали буквально по кусочкам.