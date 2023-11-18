«Здесь жить хорошо – созданы все условия». Максим Рыженков побывал на «Дожинках» в Октябрьском

Новости Беларуси. Итоги сельскохозяйственного года подводят белорусские аграрии. В канун профессионального праздника «Дожинки» проходят на гомельской и витебской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Гомельские аграрии достойно провели уборочную». Подробнее здесь. Уровень самообеспечения по основным видам сельхозпродукции в Беларуси ежегодно превышает 100 %, и это результат выбранной Президентом более 20 лет назад и успешно реализуемой стратегии. Именно профессионалов своего дела 18 ноября собрал городской поселок Октябрьский.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Гомельской области первые заморозки, но в городском поселке Октябрьский сегодня жарко и хлебосольно. С самого утра гостей праздника встречают национальные подворья. Здесь можно не только познакомиться с традициями и туристическим потенциалом каждого из районов, но и попробовать самые разные лакомства, приготовленные из урожая этого года. Хозяюшки угодят на любой вкус, а вы убедитесь, как богата и щедра наша земля.

Привезли со свежего урожая хлеба, батькову булку испекли, смачную. Дальше представляет наша Туровщина: консервы, яблоки, капусточка, картошечка. Закатанное это все. Дальше рыбка наша.

Как всем известно, на Полесье живут обряды, сказки, песни, а наш Лельчицкий край – это медовый рай. Сами говорят, что пчелки – это божьи помощницы. Яны з неба зляталі, у Ісуса Хрыста пот збіралі, а потым к нам на зямлю прыляталі ды мёд нам давалі. Таму нашы Лельчыцы такія багатыя, бо яны мядовыя. Вось мы з мёда і мядовыя пранікі выпеклі, і грушы ў мёдзе запякалі, і бужанінку. І нават гляньце, якую пчолку-гарбузянку вырасцілі. Таму ў нас мёд самы смачны.

Какой праздник без подарков. У жителей городского поселка их несколько. После реконструкции открылась Аллея героев и первая в районе многофункциональная спортивно-развлекательная площадка с тренажерами и игровой зоной. Аграриям же досталась новая техника: комбайны, автомобили и другие агрегаты, нужные в хозяйствах.

Александр Тороп, генеральный директор предприятия «Гомельоблагросервис»:

Мы представляем целую линейку восстановленной техники в количестве 30 единиц, которую, как вы видели, губернатор вручил для сельхозпроизводителей Октябрьщины и которая будет служить им в течение не одного десятка лет. И она, думаю, даст свои плоды в этом районе.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Я видел довольные лица жителей, которые ходят, наслаждаются своим городом, этим праздником, довольны жизнью. И конечно, хочется им жить в таком городишке, несмотря на то, что он очень удален от Минска, областных центров. Но здесь жизнь теплится, здесь жить хорошо, созданы все условия, а сейчас еще и так благоустроено на высоком уровне.

Праздник хлеба и труда проходит в лучших традициях. В центре поселка развернулась большая выставка техники – в два раза больше обычного. Представлены как раритетные образцы, так и новинки производителей.