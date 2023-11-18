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Речица отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистcких захватчиков

18 ноября 2023 10:18
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Новости Беларуси. Три дня шли ожесточенные бои, прежде чем войска Белорусского фронта овладели городом. 80-летие избавления от немецко-фашистcких захватчиков сегодня, 18 ноября, отмечает Речица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речица отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистcких захватчиков-1

18 ноября 1943 года в честь освобождения города в Москве был дан салют. 124 орудия произвели 12 мирных артиллерийских залпов. Более 2 лет длилась оккупация в наше время одного из современных промышленных центров Гомельской области. Сегодня город нефтяников чтит подвиг воинов-победителей.

Помимо официальных мероприятий, запланирована военно-историческая реконструкцию «Речица. Освобождение, ноябрь 1943 года».

# Великая Отечественная война # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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