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Лукашенко: «Гомельские аграрии достойно провели уборочную»

18 ноября 2023 08:27
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Новости Беларуси. 18 ноября на гомельской земле большой праздник у аграриев. Областные «Дажынкi» принимает городской поселок Октябрьский. Участникам и гостям фестиваля-ярмарки приветствие направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Гомельские аграрии достойно провели уборочную»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Аграрный сектор – один из важнейших в экономике нашей страны. Земля требует величайшего трудолюбия и всегда благодарит урожаем, если в нее вкладывают и материальные ресурсы, и частичку души. Только тот, кто в непростых условиях своими мозолистыми руками добывает белорусское золото, имя которому хлеб, понимает его истинную цену. Гомельские аграрии достойно провели уборочную кампанию. Совместная слаженная работа земледельцев, специалистов и руководителей, помноженная на организованность, дисциплину и профессионализм, помогла получить хороший результат и заложить основу для будущих достижений.

# Дожинки # общество # Александр Лукашенко # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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