Лукашенко: «Гомельские аграрии достойно провели уборочную»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Аграрный сектор – один из важнейших в экономике нашей страны. Земля требует величайшего трудолюбия и всегда благодарит урожаем, если в нее вкладывают и материальные ресурсы, и частичку души. Только тот, кто в непростых условиях своими мозолистыми руками добывает белорусское золото, имя которому хлеб, понимает его истинную цену. Гомельские аграрии достойно провели уборочную кампанию. Совместная слаженная работа земледельцев, специалистов и руководителей, помноженная на организованность, дисциплину и профессионализм, помогла получить хороший результат и заложить основу для будущих достижений.