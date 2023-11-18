Прямой эфир

В Академии МВД проходит день открытых дверей

18 ноября 2023 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Академия МВД встречает будущих курсантов. В ведущем милицейском вузе страны проходит день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии МВД проходит день открытых дверей-1

Увидеть, как устроена жизнь внутри учебного заведения, приехали десятки школьников, лицеистов и курсантов со всей страны. На открытой площадке экспозиции гостям продемонстрировали сотрудники Госавтоинспекции, ОМОН, следователи и эксперты-криминалисты. Также можно было примерить снаряжение милиционера, найти отпечатки пальцев и ознакомиться со спецтехникой и вооружением.

В Академии МВД проходит день открытых дверей-4

Я бы хотела попробовать себя в роли следователя по особо важным делам. Мне очень нравится эта работа.

В Академии МВД проходит день открытых дверей-7

Хочу работать добрыми милиционером, пойти на факультет криминальной милиции, потому что отец был на этом факультете.

В Академии МВД проходит день открытых дверей-10

Академия МВД всегда меня интересовала, очень интересна милицейская профессия. У меня папа в милиции работает, я сама хочу пойти туда. Поэтому я сегодня здесь.

В Академии МВД проходит день открытых дверей-13

Будущие курсанты смогли узнать о порядке поступления в Академию, медицинских требованиях, образовательном процессе и дальнейшей службе выпускников-офицеров. Также представители вуза подробно рассказали об особенностях обучения на различных факультетах.

В Академии МВД проходит день открытых дверей-16

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси:
Учреждение образования – это не просто учебный процесс. Академия является научной организацией, здесь проводится очень много спортивных мероприятий, творческих. Это все разносторонне развивает личность и наших будущих правоохранителей. Вот видите, даже те мероприятия, которые сегодня проходят в стенах Академии, вызывают определенный интерес у тех молодых парней и девушек, которые сегодня здесь присутствуют.

Ежегодно в Академию МВД поступает около полутысячи будущих правоохранителей. По итогам предыдущей вступительной кампании самым востребованным у абитуриентов был факультет криминальной милиции.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Васильев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Международный кинофестиваль «Лістапад» продолжается в Минске
18 ноября 2023 10:47

Международный кинофестиваль «Лістапад» продолжается в Минске

Речица отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистcких захватчиков
18 ноября 2023 10:18

Речица отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистcких захватчиков

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»
18 ноября 2023 09:38

Решить проблему по звонку. Как работает служба 115? Анонс ток-шоу «Большой город»