В Академии МВД проходит день открытых дверей

Новости Беларуси. Академия МВД встречает будущих курсантов. В ведущем милицейском вузе страны проходит день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть, как устроена жизнь внутри учебного заведения, приехали десятки школьников, лицеистов и курсантов со всей страны. На открытой площадке экспозиции гостям продемонстрировали сотрудники Госавтоинспекции, ОМОН, следователи и эксперты-криминалисты. Также можно было примерить снаряжение милиционера, найти отпечатки пальцев и ознакомиться со спецтехникой и вооружением.

Я бы хотела попробовать себя в роли следователя по особо важным делам. Мне очень нравится эта работа.

Хочу работать добрыми милиционером, пойти на факультет криминальной милиции, потому что отец был на этом факультете.

Академия МВД всегда меня интересовала, очень интересна милицейская профессия. У меня папа в милиции работает, я сама хочу пойти туда. Поэтому я сегодня здесь.

Будущие курсанты смогли узнать о порядке поступления в Академию, медицинских требованиях, образовательном процессе и дальнейшей службе выпускников-офицеров. Также представители вуза подробно рассказали об особенностях обучения на различных факультетах.

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси:

Учреждение образования – это не просто учебный процесс. Академия является научной организацией, здесь проводится очень много спортивных мероприятий, творческих. Это все разносторонне развивает личность и наших будущих правоохранителей. Вот видите, даже те мероприятия, которые сегодня проходят в стенах Академии, вызывают определенный интерес у тех молодых парней и девушек, которые сегодня здесь присутствуют.

Ежегодно в Академию МВД поступает около полутысячи будущих правоохранителей. По итогам предыдущей вступительной кампании самым востребованным у абитуриентов был факультет криминальной милиции.