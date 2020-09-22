Первый рейс между Москвой и Минском состоится 26 сентября. Какие требования к пассажирам?

Новости Беларуси. Первый рейс между Москвой и Минском почти после полугодового перерыва состоится в ближайшую субботу, 26 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на фоне пандемии с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Теперь запрет снят, но с некоторыми оговорками. Так, въехать в Россию смогут граждане Беларуси и лица, имеющие вид на жительство в нашей стране, а также документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19. Его необходимо сделать не ранее, чем за три дня до вылета.

Пассажира также попросят заполнить и подать заявление о состоянии здоровья на контрольно-пропускном пункте. Предполагается, что такие анкеты будут распространяться на борту самолета.