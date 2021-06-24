Здесь выхаживают малышей с критически маленькой массой. Почему женщины выбирают клинический роддом Минской области?

Новости Беларуси. Радость новой жизни. Почему у акушеров-гинекологов много крестных детей, какие роды выбрать и как SPA помогает в подготовке к материнству? Ко Дню медицинского работника «Центральный регион» о работе областного родильного дома.

Когда вопреки суевериям 13-е – самый счастливый день, день рождения сына.

Татьяна Рочева, пациентка клинического родильного дома Минской области:

У меня были естественные роды, получилось родить самой. Мой Мишенька родился 13 числа в 5:30 утра. Это были мои первые роды, волнительно, очень переживала, но благодаря моему врачу все прошло очень хорошо.

Светлана, напротив, Минский областной роддом выбрала неслучайно. Тут рожала первого ребенка и за прибавлением стремилась попасть именно сюда.

Светлана Яцкевич, пациентка клинического родильного дома Минской области:

Специально хотела сюда. Здесь я родила свою первую девочку. Сложилось очень хорошее впечатление о коллективе, о самом роддоме, о пребывании здесь. Все очень отзывчивые, доброжелательные, не захотелось больше ни в какой другой идти.

Марта Чупина, пациентка клинического родильного дома Минской области:

Первенец. Первая встреча, волнение, уход. Сначала боишься подойти к этому крохотному малышу. Даже не верится, что он когда-то был в животике – уже целый человек. Читала информацию на сайте, что существует много программ по обмену опытом между странами в этом роддоме. Плюс, здесь практикуют современные методики приема родов – вертикальные роды – уже долгие годы. Разные моменты, на которые современная мама обращает внимание, как отсроченное пресечение пуповины, первый контакт.

В 1980-м году в Минском областном родильном доме появился на свет первый малыш. С тех пор в этих стенах родились более 100 тысяч ребятишек. Ежегодно коллектив принимает около трех с половиной тысяч родов.

Петр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области:

Здесь сосредоточены наиболее передовые высокотехнологичные методы и возможности для оказания помощи нашим женщинам, роженицам, родильницам, беременным и нашим новорожденным. К нам стекаются женщины с наиболее тяжелой патологией со всего региона. И благодаря тому, что мы являемся клиническим учреждением и работаем в тесном сотрудничестве с кафедрами Белорусской медицинской академии последипломного образования, к нам направляются на лечение, для оперативных вмешательств женщины, пожалуй, со всех регионов нашей страны.

Главный врач Петр Леонидович всех родившихся здесь малышей тепло называет «наши дети». Он уже 30 лет в профессии и 18 из них возглавляет областной роддом. По его инициативе здесь одними из первых в стране стремятся внедрять передовые методики. От помощи семьям стать родителями, диагностики, важной для женского здоровья, до выхаживания недоношенных с экстремально маленькой массой – всего до килограмма.

Петр Мосько:

На протяжении долгих лет формировался и сложился уникальный ансамбль из нескольких отделений. Отделение детской реанимации, отделение педиатрического, так называемого второго этапа выхаживания новорожденных, акушерско-реабилитационное отделение. Благодаря слаженной работе комплекса этих отделений, наши дети, недоношенные, глубоко недоношенные, дети, которые рождаются с какими-то серьезными проблемами, проходят процесс выхаживания и лечения, не покидая стены нашего учреждения вплоть до выписки домой. Особенно отрадно, что именно сейчас начата реконструкция корпуса, в котором располагается отделение деткой реанимации, причем реконструкция делается с перспективой, чтобы мы могли подавляющее большинство, в идеале – все сложные роды проводить здесь, в наших стенах. Нашему интервью мешает шум, потому что как раз сейчас начались активные строительные работы. Петр Леонидович буквально живет работой. Кстати, и сам многодетный отец троих детей. Успевает как прораб и ход реконструкции проконтролировать, и напутствия молодым родителям на выписке дать.