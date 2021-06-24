Проводят партнёрские и вертикальные роды. Какие ещё современные тенденции практикуют в клиническом роддоме?

Новости Беларуси. В Минский областной родильный дом Марина Анатольевна пришла работать после университета – 12 лет назад. Уже три года она возглавляет родовое отделение. Самое главное здесь – максимальный комфорт и безопасность для будущих мам, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Марина Терехович, заведующая родовым отделением клинического родильного дома Минской области:

Наше отделение является сердцем роддома, поскольку именно здесь происходит сам момент родов, у нас рождаются дети. Мы отвечаем за безопасное материнство, рождение здоровых детей.

– За последние лет 15 все очень поменялось, новые методики, современные технологии. Как сейчас поставлен процесс? Может быть, есть новые возможности у мамочек?

– Медицина в нашей стране движется вперед, такие тенденции имеются и в акушерстве. Роды – это не что-то инновационное, это процесс, который установлен природой с самого зарождения цивилизации, с появления человека. Конечно, в роды мы вмешиваемся.

– А насколько сейчас популярно делать кесарево? Многие, даже если не показаний, в самом начале беременности говорят: я сделаю.

– Нет, кесарево сечение в Республике Беларусь делается строго по клиническим показаниям, поэтому по желанию женщины оно не делается. Есть плановое кесарево сечение и экстренные операции. Для той и другой категории необходимы определенные показания.

Сегодня женщина может выбрать, как именно ей рожать. Акушер-гинеколог уверена, не нужно стараться быть умнее природы. Кесарево только по показаниям, а вот о партнерских родах стоит подумать. Во время пандемии они на паузе. А вообще – поддержка любимого человека в такой момент очень важна. Правда, бывают случаи, когда помогать внезапно приходится будущим отцам. Не все выдерживают психологическое напряжение. Впрочем, взять с собой в родильный зал вместо мужа не запрещено, например, маму, и это тоже будут партнерские роды.

Яна Шипко:

Те же партнерские роды, пока ковид, приостановлены, но насколько много желающих? Марина Терехович:

У нас в роддоме приветствуются партнерские роды, мы любим, когда партнер присутствует на родах, потому что сегодня роды принимают семейно ориентированный оборот. Роды – это что-то интимное, семейное, поэтому партнер в большинстве случаев является помощником. Конечно, бывают курьезные случаи. Как правило, мужчина не рассчитывает свои силы и не совсем понимает, что это такое. Бывают и полуобморочные состояния, и чувство страха, и, наоборот, чувство запредельной радости, счастья. Мы всегда приветствуем, чтобы в родах с роженицей кто-то присутствовал. Это не обязательно муж – может быть мама или сестра, однако необходимо прохождение специальных курсов по подготовке к партнерским родам.

Но и это еще не все. Если роды проходят естественно, и брать или не брать с собой кого-то из родственников вы определились, современная медицина предлагает различные способы родов. Рождение крохи в воде здесь не практикуют, а вот вертикально роды принимают. Считается, что они проходят менее болезненно и даже быстрее. Интересно, что это не новомодная придумка, а, наоборот, – возвращение к истокам. Именно так рожали в Древней Руси. Если нет противопоказаний, к вертикальным родам придется готовиться. Например, позаниматься на фитболе.

Марина Терехович:

Вертикальные роды – это забытый тренд, возвращение к истокам, к тому, как женщины рожали ранее. Вертикальные роды для многих женщин являются панацеей. Однако мне хотелось бы сказать и обратить внимание как женщин, так и акушеров-гинекологов на то, что вертикальные роды – это ведение не только второго периода родов вертикально, когда происходит непосредственно рождение плода, но и первого периода, чтобы женщина могла ходить, двигаться, занимать удобное для нее положение. Вертикальные роды – это нахождение женщины в вертикальном положении как в первом периоде родов, так и во втором. Считается, если женщина рожает вертикально, то у нее расслабляются мышцы тазового дна и ей так легче проводить второй период родов.

В наши дни не обходится без случаев, когда приезжают чересчур «подкованные» благодаря интернету пациентки. Google поставил диагноз, а YouTube выбрал способ родов. В век интернета у врачей к таким мамочкам уже сформировался иммунитет. Приходилось и от домашних родов отговаривать. Марина Терехович:

К радости акушеров-гинекологов, у нас в стране домашних родов немного, потому что мы ратуем за то, чтобы женщины рожали в лечебном учреждении, чтобы была возможность вовремя оказать медицинскую помощь как роженице, так и новорожденному. Выражу мнение большинства акушеров-гинекологов: домашние роды – не есть хорошо, хорошо тогда, когда женщина рожает в лечебном учреждении.

Когда самое сложное позади, наступает самый трогательный момент. Сейчас принято сразу же после родов класть новорожденного маме на живот. Посредством такого контакта кожа к коже устанавливается связь мамы и малыша. Благодаря такому подходу Минский областной роддом еще в 2001 году получил от ВОЗ и Детского фонда ООН статус больницы, доброжелательной к ребенку. Яна Шипко:

Насколько важно, когда сразу после родов у мамы есть возможность прикоснуться к малышу?