«Здесь всё мирно и хорошо». Дети Донбасса поблагодарили белорусов за тёплый приём

Новости Беларуси. Беларусь – территория мирного детства. Для трех десятков детей из Донбасса на две недели наша страна стала настоящим домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребят радушно приняли в реабилитационном оздоровительном центре «Колос» Кобринского района. По инициативе благотворительного фонда Алексея Талая дети в возрасте от 6 до 16 лет из Донбасса приезжают в Беларусь. Впервые группу принимали в Брестской области. Полное медицинское обследование, десяток оздоровительных процедур: массаж, лечебные ванны, работа с психологами – в полезном графике для детей предусмотрели все.

Елизавета Некрылова:

Сдружились очень сильно с некоторыми ребятами, и очень не хочется переезжать. Вообще не хочется. Как говорила наша мама, дом там, где твоя семья. Наша семья здесь – значит, и наш дом тоже здесь.

Надежда Логунова:

Мне понравилось все, тут очень классно. Мы ездили в аквапарк, катались там на горках, снимали видео под водой. Ездили в Беловежскую пущу.

Элла Хоминец, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Все было настолько добросердечно, настолько трогательно, что мы даже не ожидали. Сейчас возвращаемся туда, где неизвестно, что и как. В любой момент может прилететь, кого-то могут ранить, кто-то может погибнуть. А здесь все мирно и хорошо.

За две недели дети из Донбасса побывали в Беловежской пуще, познакомились с Дедом Морозом. А еще отправились на вкусную экскурсию на производство кобринского мороженого и увидели, как делают детские игрушки в промышленных масштабах. В финале Белорусский Красный Крест устроил интерактивный праздник. Как вести себя в чрезвычайной ситуации или оказать первую медицинскую помощь, детям объяснили в игровой форме.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Сейчас, конечно, мы помогаем детям психологически адаптироваться, забыть то, что у них происходило и происходит. Чтобы дети, наконец-то приехав сюда, почувствовали, что есть детство, есть безопасная земля, где можно гулять, бегать, где можно не бояться ступать на зеленую траву, и там нет никаких ни мин, ни взрывов.