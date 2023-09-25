Здесь всегда рады любителям экстрима. Рассказываем о квестах в верёвочном городке

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Да уж, экстрима не хватает! А хочется, чтобы аж дух захватывало. Ну тогда поехали в парк активного отдыха. Пункт назначения – веревочный городок. Здесь всегда рады любителям экстрима! Батуты, скалодром и уютные беседки в сердце таинственного леса – настоящая романтика для всех, кто мечтает отдохнуть от городской суеты. Висячие мосты и подвесные бревна, узкие канаты и веревочные переправы – выбирайте маршрут по душе. Полоса препятствий поможет преодолеть чувство страха и укрепить мышцы. Изучить каждую улочку городка, и, наконец, отыскать финиш – то еще приключение.

Наталья Алдохина, владелец парка активного отдыха:

У нас есть пять различных уровней веревочного городка. Самые легкие из них вы можете видеть, зеленые платформы, они по кругу идут. Он рассчитан на детей от трех лет. Если ребенок не может пройти сам, мы запускаем родителя, и он может прийти и помочь. Пройти курс молодого бойца решили и мы. Наталья Алдохина:

Следующий уровень – это фиолетовые платформы, он уже идет сложнее и повыше. Детям от 6-8 лет. Также можно запускать их с родителями вместе. Третий уровень – красные платформы, он еще выше и еще сложнее. Туда обычно дети идут лет от 12. И самая сложная трасса – это оранжевая. Высота до 12 метров. Туда мы пускаем лиц от 18 лет и с хорошей физической подготовкой.

Парный квест – еще одна задачка со звездочкой. Умение слушать и слышать друг друга – секрет успеха. Наталья Алдохина:

В основном задействованы, конечно, руки и ноги. Надо где-то держаться на руках, где-то держать баланс на ногах. Но вот с парного и оранжевого люди спускаются очень уставшие. По времени трассы проходятся по-разному. Все зависит от уровня подготовки и страха. Есть дети, которые проходят за 10-15 минут. А есть взрослые, которые могут идти три часа. То есть это очень непредсказуемо и индивидуально для каждого. Общая протяженность трассы у нас составляет около километра.