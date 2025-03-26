Здесь творят чудеса – как в Могилёвском областном лечебно-диагностическом центре помогают людям с бесплодием?

Приложить все усилия, использовать весь медицинский ресурс и опыт, чтобы помочь семейным парам стать родителями, когда диагноз практически не оставляет шансов на продолжение рода. Медицина в регионах выходит на качественно новый уровень и лидирует по многим показателям, а главное, дарит надежду на выздоровление даже в самых сложных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Могилевский областной лечебно-диагностический центр стал лучшим в регионе по итогам работы в 2024 году. Результаты подвели на областном смотре-конкурсе. Благодаря специалистам отдела репродуктивного здоровья здесь идет эффективная борьба с бесплодием. Как результат – 318 малышей, которые родились вопреки патологиям. Каждый на вес золота, ведь если бы пациентка не оказалась в надежных руках врача, радость материнства могла бы остаться непознанной. Там, где сбываются мечты. Репортаж Юлии Мычки.

Так звучит новая жизнь. Сердцебиение малыша еще в утробе часто вызывает слезы не только у будущей мамы, но и у врачей. Особенно если эта беременность долгожданная. У Веры Карабаньковой, которая пришла на плановое УЗИ в лечебно-диагностический центр, она запланированная.

Вера Карабанькова, жительница Могилева:

Первый у нас тоже сын. Сын хотел братика себе. Очень рады. Эта радость бесценна, терпеливое ожидание мужа и шестилетнего сына только приумножает эмоции трогательного момента.

Мальчик! Работа лечебно-диагностического центра в Могилеве направлена на то, чтобы таких радостных моментов в белорусских семьях было больше. В этих коридорах живет надежда. Из тысячи посещений 200 связаны с беременностью (настоящей или будущей). Работа в связке сразу трех отделений – репродуктивного здоровья, планирования семьи, перинатальной диагностики и медицинской генетики – гарантирует комплексный подход к решению деликатных проблем. В арсенале медиков оборудование экспертного класса и мировой опыт. Серьезной опорой для будущих родителей стала государственная программа осознанного материнства, которая работает в Беларуси уже третий год. Это идеальный формат подготовки к рождению здорового ребенка.

Лариса Селиванова, врач – акушер-гинеколог Могилевского областного лечебно-диагностического центра:

На сегодняшний момент государством уделяется большое внимание будущим мамам, женщинам, которые планируют беременность. С заботой о малыше, который еще не родился. Каждая женщина, которая планирует беременность, может обратиться в поликлинику по месту жительства к абсолютно любому врачу, к участковому терапевту или участковому акушеру-гинекологу, и выразить свое намерение планировать беременность. Только в прошлом году за помощью в центр обратились более 2000 семейных пар, которые столкнулись с трудностями зачатия или вынашивания детей. Благодаря комплексному обследованию и лечению в этих семьях родилось 318 малышей. Треть из них появились на свет благодаря ЭКО.