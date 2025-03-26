«Наши лазеры стоят в Антарктиде». Учёные Беларуси и России поделились союзными разработками

Ученые Беларуси и России совместно создают компоненты и модули для будущих высокоэффективных изделий фотоники. В рамках программы Союзного государства сейчас выполняются 22 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершить их планируют в следующем году. Сейчас усилия белорусских физиков направлены на создание уникальных лазеров, оптических приборов и элементов, которые широко используются в промышленности. Одни из созданных компонентов начнут выпускать целыми сериями, другие будут воспроизводить лишь по индивидуальным заказам.

Сергей Гапоненко, директор Института физики НАН Беларуси:

В целом фотоника является высокотехнологичной отраслью промышленности и экспорто ориентированной. Например, наш институт продает на экспорт изделия, которые разработаны и изготавливаются на нашем опытном производстве, ежегодно примерно на миллион долларов. На следующей неделе День единения России и Беларуси, мы встретимся на международной выставке фотоники, которая откроется в Москве. Мы везем туда больше десятка наших разработок, которые будем предлагать для реализации за рубежом.

Максим Богданович, генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника»:

Используется в различных высокотехнологичных сферах как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Мы сейчас много говорим об импортозамещении. Ряд компетенций, которые есть, уникальные, сформировались за время независимой Республики Беларусь, здесь мы их развиваем последовательно. И эти вопросы в обязательном порядке решаем, и они нужны нашей промышленности. Это и в Министерстве промышленности, это и в нашем ГВПК.

Осваивается уникальная технология производства зеркал для лазеров, способных выдерживать огромные мощности. Создание таких лазерных устройств позволит Беларуси и России сохранить паритет на рынке микроэлектроники.