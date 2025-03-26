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Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Чашникский район

26 марта 2025 17:15
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В текущей пятилетке в Беларуси акцент сделают на малые населенные пункты. Доступное жилье, новые рабочие места, улучшение инфраструктуры – все направлено на качество жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Чашникский район-2

На перспективы развития и точки роста Чашникского района во время рабочей поездки в Витебскую область обратил внимание председатель Палаты представителей. Здесь расположен флагман белорусской энергетики – крупнейшая тепловая электростанция в стране Лукомльская ГРЭС. 

Но не только это предприятие стимулирует развитие района. Бумажная фабрика переживает модернизацию, а местные производители мебели осваивают рынки Африки и США. В перспективе и реализация новых проектов.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Реализуются проекты в рамках программы «Один проект – один район». И есть реальные предложения по реализации других проектов, которые будут драйверами экономического роста района. В целом показатели по промышленности в прошлом году перевыполнены, по росту заработной платы. 

Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Чашникский район-4

В этом году Чашники станут столицей областных «Дожинок». К фестивалю город существенно преобразится. Некоторые здания ждет масштабная реконструкция. Все для того, чтобы сделать жизнь в райцентре еще комфортнее. 

Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Чашникский район-6

Александр Быков, председатель Чашникского райисполкома:
Капитальный ремонт жилищного фонда, текущий ремонт жилищного фонда. Это социальные объекты, такие как гимназия (полный капитальный ремонт будет), детская школа искусств, Дом культуры, ну и музей тоже. 

Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Чашникский район-8

Особое внимание следует уделить развитию сельского хозяйства. В районе работают только два современных молочно-товарных комплекса. В последние годы высоких результатов не демонстрируют даже агрофлагманы. 

Игорь Сергеенко ознакомился с условиями содержания крупного рогатого скота и проверил состояние сельскохозяйственной техники. К весенне-полевым работам здесь готовы на 97 %. 

# Сельское хозяйство # Игорь Сергеенко # Государственная политика

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