Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Чашникский район

В текущей пятилетке в Беларуси акцент сделают на малые населенные пункты. Доступное жилье, новые рабочие места, улучшение инфраструктуры – все направлено на качество жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На перспективы развития и точки роста Чашникского района во время рабочей поездки в Витебскую область обратил внимание председатель Палаты представителей. Здесь расположен флагман белорусской энергетики – крупнейшая тепловая электростанция в стране Лукомльская ГРЭС.

Но не только это предприятие стимулирует развитие района. Бумажная фабрика переживает модернизацию, а местные производители мебели осваивают рынки Африки и США. В перспективе и реализация новых проектов.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Реализуются проекты в рамках программы «Один проект – один район». И есть реальные предложения по реализации других проектов, которые будут драйверами экономического роста района. В целом показатели по промышленности в прошлом году перевыполнены, по росту заработной платы.